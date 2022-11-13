Yakın zamanda tanıtılan Aiways U6, Almanya’da satışa sunuldu. Bu, Çinli otomobil üreticisinin ikinci modeli ve daha masum görünen kardeşi U5 ile aynı pil ve elektrik motorunu kullanıyor.

Bu pil 63 kWh kapasiteye sahip ve CATL tarafından sağlanıyor. Pil, 90 kW DC şarjı işleyebilir ve yaklaşık 30 dakika içinde aracın %30 ila %80’ini şarj edebiliyor. Bunun yanı sıra 220V prize takıldığında 9,5 saatte tamamen şarj olabiliyor. Şirket, Aiways U6’nın tam şarjla 400 km veya 249 mil seyahat edebileceğini iddia ediyor.

Aiways U6, 160 kW (215 HP) ve 315 Nm torka (232 lb-ft) sahip olan, yalnızca ön tekerlekleri tahrik eden tek bir elektrik motoruyla çalışıyor. 0’dan 100 km/s hıza çıkması ise 7 saniyeden az sürüyor.

Canlı sarı rengiyle birlikte aracın oldukça karizmatik ve çekici durduğunu söyleyebilirim. Siyah vurgular rengi daha da öne çıkarıyor, alçak etekli agresif ön tampon ve arka yan kanatçıklar çok amaçlı sportif görünümlü bir araç oluşturuyor. Tasarımda hafif bir Volvo ve Polestar etkisi var desek çokta yanlış olmaz. Aiways’in kurucusu olan Samuel Qiang eskiden Volvo Çin’in satış direktörüydü.

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Arabanın içine gelecek olursak bizleri mavi, kırmızı ve kirli beyaz renkleri karşılıyor. Cümle içerisinde söylendiğinde çok zıt hissettiriyor fakat renkler birlikte iyi bir görüntü yakalamış ve kalite hissiyatı veriyor. En azından fotoğraflarda.

İlk göze çarpan şeylerden birisi vites seçici. Tasarım ekibi ciddi sürat teknesi meraklılarından oluşmuş olmalı çünkü böyle bir gaz kelebeğini sadece sürat teknelerinde bulabilirsiniz. Tabii otomobilde bu kol gaz kelebeği değil vites kolu. Airways U6’da bir sürüş modu seçmek için kolu çevirebilir veya arabayı park moduna geçirmek için baş parmağınızı kullanabilirsiniz. Çok eğlenceli gözüküyor.

Ortadaki 14,6 inçlik ekran tüm bilgi-eğlenceyi sağlıyor. Bu ekran yazılım Android tabanlı ve Aiways tarafından şirket içinde geliştirilmiş. Araçta Apple CarPlay ve Android Auto desteği de mevcut. Sürücü ekranı, havalandırma delikleri arasında akıllıca konumlandırılmış ve oldukça ince. 8,2 inçlik bu ekranda tüm sürüş detaylarını görebilirsiniz.

Airways U6, Almanya’da 41.001 euroluk başlangıç ​​fiyatı ile piyasaya sürüldü. Siz Airways U6 hakkında ne düşünüyorsunuz, yorumlardan bizimle paylaşmayı unutmayın.