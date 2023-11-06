İlk PS5 Slim parçalarına ayırma videosu, boyutları, dahili bileşenleri, sıcaklık değerleri, güç tüketimi ve daha fazlasını karşılaştırarak sunuyor. YouTuber Dave2D, yeni PS5 Slim donanım modelini ayrıntılı bir şekilde gösteren bir söküm videosu yayınlandı. Videoda, mevcut PS5 modeli ile yeni PS5 Slim modeli karşılaştırılıyor; dış boyutlarının yanı sıra iç bileşenleri de inceleniyor. Videonun ilginç bir kısmı, her iki modelin sekiz saatlik bir stres testinin ardından sıcaklık değerlerini karşılaştırması. Sonuç olarak, yeni PS5 Slim modeli için 62 ila 64 derece, mevcut model için ise 60 ila 63 derece arasında sıcaklık değerleri ölçülüyor.

Ayrıca, güç tüketimi de ölçülmüş ve yeni Slim modelinin Spider-Man 2, Astro’s Playroom ve Death Stranding oyunlarında biraz daha yüksek bir güç tüketimine sahip olduğu gözlemleniyor.

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Video aynı zamanda sökme işlemi sırasında disk yuvasının alet kullanmadan nasıl çıkarılacağını da gösteriyor. Ancak, video içeriğinin bazı kişiler tarafından hoş karşılanmayabileceğini unutmamak önemlidir. Dave2D, “Bir şekilde aynı çipi kullanarak daha küçük bir sistemi soğutma başarısını elde ediyorum, ama neler olduğunu anlayamıyorum. Bir şeylerin eksik olduğunu hissediyorum, ama yanlış bir yolu izliyorum gibi hissediyorum” diye belirtiyor.

Yeni PS5 Slim söküm videosuna aşağıdan izleyebilirsiniz. Yıl sonunda satışa sunulacak bu PS5 Slim bakalım ülkemize ne zaman gelecek ve fiyatı ne kadar olacak?

İçindekiler PS5 Slim özellikleri

PS5 Slim özellikleri