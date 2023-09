Merakla beklenen Nintendo Switch 2 hakkındaki söylentiler hala devam ediyor. Yakın zamanda, bu yeni el cihazının Gamescom 2023 etkinliğinde seçkin bir basın grubuna tanıtıldığına dair iddialar ortaya çıkmıştı. Ancak bu sadece bir spekülasyondu. Şimdi bu sızıntılar doğrulandı. Dahası, sadece Nintendo Switch 2 değil, aynı zamanda 2017’de piyasaya sürülen The Legend of Zelda: Breath of the Wild özel bir versiyonu da gösterildi.

Eurogamer, Nintendo Switch 2 için geliştirici sunumlarının Gamescom 2023’te gerçekleştiğini bildirdi. Bu sunumlarda, sistem hakkında teknik demolar gösterilerek iş ortaklarına cihazın ne kadar iyi çalışacağına dair bilgi verildi. Bu demolar arasında, Nintendo Switch’in lansman oyunu olan The Legend of Zelda: Breath of the Wild da bulunuyordu. Oyunun 2017 versiyonu zaten oldukça başarılıydı ve konsolda 60 FPS’de çalışıyordu. Nintendo’nun neden bu oyunu yeniden yapmaya karar verdiği hala belirsiz.

Nintendo Switch 2 demosu, orijinal Switch’ten daha yüksek kalitede çalışan ve Zelda: Breath of the Wild’ın güçlendirilmiş bir versiyonunu içeriyor. Bu, Switch 2’nin selefine göre çok daha güçlü olacağını gösteriyor. Ancak unutulmaması gereken bir şey, bu teknoloji demosunun sadece Switch 2 ile birlikte gelecek Breath of the Wild’ın yeniden yapımı olmadığıdır.

Nintendo, henüz kamuoyuna Switch’in halefini resmi olarak tanıtmış değil, ancak yeni donanımının 2024 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Şirket şu ana kadar mevcut Switch konsolunu daha fazla oyunla güçlendirmeye devam ediyor. 2023 ve başlayan 2024 döneminde, Super Mario Bros. Wonder, Super Mario RPG’nin yeniden yapımı ve yeni bir WarioWare oyunu gibi etkileyici oyunlar piyasaya sürülmesi planlanıyor. Bu da yeni konsolun duyurusunun yakın olabileceğini gösteriyor.