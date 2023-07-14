Sony bugün PS5 Access Controller modelinin 6 Aralık 2023’te 89,99$ / 79,99£ / 89,99€ fiyatla piyasaya çıkacağını duyurdu. Ön siparişler, 21 Temmuz 2023 Cuma gününden itibaren resmi PlayStation Direct web sitesinde başlayacak. PS5 Access Controller’ın engelli oyuncular için neler sunabileceğini görmek için yukarıdaki aşağıdaki fragmana göz atınabilirsiniz.

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Bir PlayStation Blog gönderisinde Sony, son beş yıldır böyle bir denetleyiciyi nasıl planladığını ve bunu gerçeğe dönüştürmek için Able Gamers, Stack Up ve Special Effect gibi kuruluşlarla birlikte çalıştığını belirtti. Sony; “Oyun oynamanın herkes tarafından erişilebilir olması gerektiğine gerçekten inanıyoruz ve Access denetleyicisi, bu vaadimizi yerine getirmek için attığımız son adım.” ifadelerini kullandı.

21 Temmuz 2023 Cuma günü yerel saatle 10:00’dan itibaren ABD, Birleşik Krallık, Fransa, Almanya, Belçika, Lüksemburg, Hollanda, İtalya, İspanya, Avusturya ve Portekiz’de ön siparişler açılacak. Donanım ve çevre birimlerinden sorumlu başkan yardımcısı Isabelle Tomatis, “Bu yolculukta bizimle birlikte olan harika kuruluşlara, erişilebilirlik uzmanlarına ve PlayStation Studios ekiplerine teşekkür ederiz.” dedi.

Özellik Detaylar PS5 Access Controller Boyutlar (g/y/d): Yaklaşık. 141 x 39 x 191 mm Ağırlık: Yaklaşık. 322 gram (0,7 lb) Genişletme bağlantı noktaları Oyuncuların ek düğmeler, özel tetik anahtarları ve diğer uyumlu aksesuarları bağlaması için 3,5 mm endüstri standardı AUX bağlantı noktaları Düğme kapakları geniş düz düğme kapağı(iki düğme yuvasını kapsar)(2) çıkıntılı düğme kapakları(ortaya daha yakın konumlandıklarından daha küçük elleri olan oyuncular için uygundur)(4) kavisli düğme kapakları(üste yerleştirilirse itilebilir veya yerleştirilirse çekilebilir) kumandanın alt kısmı boyunca)(8) yastık düğme kapakları(4) düz düğme kapakları Çubuk kapakları top sopa kapağıstandart çubuk kapak kubbesi çubuk kapağı Düğme başlık etiketleri Oyuncuların her bir düğmeyle hangi girişleri eşlediklerini kolayca işaretlemeleri için değiştirilebilir düğme kapağı etiketleri USB kablosu 1,5 m USB Type-C – Type-C kablosu (Yüksek Hızlı USB) Hızlı başlangıç ​​kılavuzu ve güvenlik kılavuzu PS5’te oyun kumandası, kullanıcı arabirimi ayarları ve düğme yapılandırmalarını ayarlama talimatları