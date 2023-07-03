ADATA’nın en yeni ve en büyük PCIe Gen4x4 SSD’si ADATA LEGEND 960 MAX, piyasadaki en iyi SSD’lere rakip olmak için karşımıza çıkıyor. PC ve PS5 ile tam uyumlu bir şekilde çalışan bu SSD’ye bu incelememizde yakından bakıyoruz. Bakalım fiyat/performans noktasında rakiplerine göre ne gibi avantajlar sunuyor?

İçindekiler ADATA LEGEND 960 MAX SSD inceleme

ADATA LEGEND 960 MAX SSD inceleme

ADATA’nın yeni serisi 4 TB’a kadar kapasite sunuyor ve 7.4GB/s okuma ve 6.8GB/s yazma iddia ediyor. 5 yıl garanti ve PS5 uyumluluğu ile de rakiplerine göre avantaj sunuyor. Bu SSD Silicon Motion SW2264F denetleyicisi kullanıyor. 1 TB modelde önbellek olarak 1GB Samsung DDR4 RAM ve 4 paket 256GB ADATA 3D NAND flash yer alıyor. Hatta kutuda şık bir soğutucu ile birlikte geliyor. Böylece hem PC’de hem de hava alanı az olan PS5’te uzun süreler data işlemenize / oyun oynamanıza imkan sunuluyor.

Merak edilen performansına gelince, okumalarda 7,4 GB/sn ve yazmalarda 6,8 GB/sn vadediyor. Yaptığımız testlerde bu hızlara PC’de ulaşabildik. PS5’te ise PS5’in kendi SSD’sine çok yakın bir performans elde etmeyi başardık diyebiliriz.

Legend 960 MAX, Gen4x4 sürücülerinden biri olan Samsung 980 PRO’nun önünde yer alıyor. Geri kalanının çok gerisinde değil, P44 Pro’nun arkasında okuma ve yazmada sadece yaklaşık 100MB/sn, ancak üst uç Sabrent sürücüsünden saniyede yarım gigabayta kadar daha yavaş. 4KB rastgele blok boyutu performansı ise şaşırtıyor. Bu SSD Samsung 980 PRO’yu yazmalarda yalnızca 4MB/sn geride bırakıyor.

Okuma performansında çok daha yakın olmasına rağmen, yazmadaki bir sonraki en hızlı sürücüden 35MB/sn daha yavaş. Yine de, bu umut verici bir sonuç değil. İş parçacığı sayısını 64’e yükseltirseniz, kesinlikle daha iyi performans elde edebiliyorsunuz.

Günlük kullanım testleri söz konusu olduğunda, denetleyiciyi aynı anda hem okuma hem de yazma için strese sokmak için bir dosya çoğaltma testi çalıştırdık. Bu normalde, 960 MAX için endişe verici derecede küçük bir 30 GB kadar olan sürücüdeki SLC önbelleğinin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Sadece 30 GB dosya aktarıldıktan sonra, sürücü 2.1GB/sn’lik en yüksek performansından 1GB/s’nin altına düştü.



Tam olarak 1 TB kapasiteyi yazdıktan sonra bile, sadece anakartın soğutucusunu kullanarak 960 MAX’ın sadece 52°c’de zirveye ulaştığını belirtelim. Bu çok iyi bir sonuç. Yani SSD çok ısınmıyor. Hatta yük altında bile ortalama bir sıcaklıkta çalışıyor.

PS5’te maalesef ki sentetik bir test yapamıyoruz. Ancak yaptığımız süre tutmalı testlerde PS5’in kendi SSD’si ile arada 1 saniyeden çok daha az bir süre yavaşlık elde ettik. Ancak bazı oyunların yüklemelerinde PS5’in kendi SSD’sinden de hızlı olabiliyor.

PCMark 10 Genel Depolama karşılaştırmasında Legend 960, oyun yükleme, Windows sistemini çalıştırma ve çeşitli programları başlatma gibi günlük depolama görevlerindeki hızını ölçerek SK Hynix Platinum P41 ve WD Black SN850X’in ardından üçüncü en yüksek puanı elde etti.

PCMark tarafından yürütülen bireysel bir bileşen değerlendirme testi olan PCMark izleme testinde, Legend 960 genel olarak genel puana dahil olan bileşenler arasında güçlü sonuçlar elde etti. Özellikle Windows başlatma, Adobe Photoshop yükleme ve Premiere Pro gibi alanlarda mükemmeldi. Oyun başlatma sonuçları da ortalamanın üzerindeydi. Tek dezavantajı, gruptaki diğer sürücülere kıyasla büyük dosyaların (ISO) kopyalanmasında son sırada yer almasıydı.

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Eğer PC veya PS5 için SSD almak istiyor ve fiyatına göre çok daha hızlı okuma/yazma hızları istiyorsanız ADATA’nın bu serisine şans vermenizde fayda var. 1 TB’lık modeli ülkemizde şu sıralar 2.500 TL bandında satılıyor. 2 TB’lık model ise 3.300 TL bandında. Tabii bunlara daha kur güncellemesi gelmedi. Bu yüzden elinizi çabuk tutmanızda fayda var.

Özellikler 1 TB 2 TB 4 TB Form Faktörü M.2 2280 M.2 2280 M.2 2280 Arayüz / Protokol PCIe 4.0 x4 PCIe 4.0 x4 PCIe 4.0 x4 Kontrolör SM2264 SM2264 SM2264 DRAM DDR4 DDR4 DDR4 Flaş Bellek 176 Katmanlı Mikron TLC 176 Katmanlı Mikron TLC 176 Katmanlı Mikron TLC Sıralı Okuma 7.400 MBps 7.400 MBps 7.400 MBps Sıralı Yazma 6.000 MBps 6.800 MBps 6.800 MBps Rastgele Okuma 730K 750K 700K Rastgele Yazma 610K 630K 550K Dayanıklılık (TBW) 780 TB 1560 TB 3120 TB Parça Numarası ALEG-960M-1TCS ALEG-960M-2TCS ALEG-960M-4TCS