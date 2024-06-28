Sony’nin abonelik hizmeti PlayStation Plus, yeni oyunlarla genişlemeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi bu hizmet, PS Plus Essential, Extra ve Deluxe olmak üzere üç farklı katmana ayrıldı ve her ay yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi sunuyor. Son olarak, PS Plus Temmuz ayı için eklenecek ücretsiz oyunlar belli oldu.

İçindekiler PS Plus Temmuz ayında bu oyunları bedava verecek

PS Plus Temmuz ayında bu oyunları bedava verecek

Mart ayının başında, PS Plus’ın en alt abonelik katmanı olan PS Plus Essential katmanına SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake, Aew Fight Forever ve Streets Of Rage 4 olmak üzere üç yeni yapım eklenmişti. PS Plus Temmuz ayında ise Borderlands 3, NHL 24 ve Among Us oyunları kütüphaneye eklenecek. Bu üç oyun, 2 Temmuz Salı gününden 1 Ağustos’a kadar erişilebilir olacak. Ayrıca, 2 Temmuz tarihine kadar SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake, Aew Fight Forever ve Streets Of Rage 4’ü oyun kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Temmuz ayında PS Plus kütüphanesine eklenecek oyunlar şu şekilde:

Borderlands 3 | PS4, PS5

NHL 24 | PS4, PS5

Among Us | PS4, PS5

Ayrıca bu ay PlayStation Plus üyelerine Genshin Impact için bazı oyun içi ödüller de sunulacak. Bu paketi, 16 Temmuz’da satışa sunulduğunda PlayStation Store’da bulabilir ve indirebilirsiniz. Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu üç oyun yalnızca PS Plus Essential aboneliğini kapsıyor. PS Plus Temmuz oyunlarıyla birlikte sunulacak diğer katmanlar, yani PS Plus Extra ve Deluxe oyunları ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.

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PS Plus Temmuz ayında oyunculara sunacağı oyunlarla heyecan yaratmaya devam ediyor. Özellikle Borderlands 3 ve Among Us gibi popüler yapımlar, PS Plus Essential aboneleri için büyük bir fırsat olacak. PS Plus Temmuz ayında oyuncuların beklentilerini karşılayacak gibi görünüyor.