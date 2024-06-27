Son dönemde büyük ilgi gören e-ticaret platformu Temu, ABD’de önemli bir dava ile karşı karşıya. Arkansas’ta açılan dava, Temu uygulamasının kötü amaçlı yazılım olduğu iddiasını içeriyor. Bu iddialar, platformun itibarını ciddi şekilde sarsabilir. Peki Türkiye topraklarında giderek popülerleşen e-ticaret platformu Temu uygulaması gerçekten zararlı mı?

Temu Uygulaması Yükleyenler Dikkat! Kötü Amaçlı Yazılım İddiası Geldi! Temu Uygulaması Güvenli mi?

Arkansas Başsavcısı Tim Griffin tarafından hazırlanan iddianamede, Temu’nun kullanıcı verilerini toplamak için geliştirildiği öne sürülüyor. Savcıya göre Temu uygulaması, kullanıcıların akıllı telefonlarındaki hemen her veriye erişim sağlayabiliyor. Bu iddialar, e-ticaret platformunun güvenilirliğini sorgulatıyor.

Temu’yu geliştiren şirket, PDD Holdings, daha önce de benzer suçlamalarla karşı karşıya kalmıştı. Çin merkezli şirket, bir süre önce İrlanda’ya taşındı ve geçmişte Pinduoduo adlı bir uygulama ile de kötü amaçlı yazılım tartışmalarına neden olmuştu. ABD’deki dava, Temu’nun Pinduoduo‘yu temel aldığı ve daha tehlikeli olduğu iddialarını içeriyor.

Google ve Apple ise henüz konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak, Temu’nun cihazlardaki ses ve görüntüleri bile sızdırdığı iddiaları, e-ticaret platformunu zor durumda bırakacak gibi görünüyor. Bu iddialar gerçekten oldukça karanlık.

Bildiğiniz üzere kullanıcılar uygulama yüklerken dikkatsiz davranabiliyor ve uygulamanın istediği tüm verilere erişim izni veriyor. Bu durum, uygulamanın arkaplanda bile veri toplamasına ve sürekli cihaz sensörlerini kullanmasına izin verebilir. Bu durumda hem piliniz hızlı bitecek ve daha da önemlisi verileriniz tehlikeye girecektir.

Temu uygulaması hakkında kullanıcı verilerini topladığı ve kötü amaçlı yazılım olarak kullanıldığı iddiaları, platformun geleceğini belirsiz hale getiriyor. Bu iddiaların doğruluğu kanıtlanırsa, e-ticaret devinin ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceği düşünülüyor. Davanın nasıl sonuçlanacağı merakla bekleniyor.

Eğer Temu cihazınızda yüklü ise, izinlerini kontrol etmeyi düşünebilirsiniz. En azından dava sonuçlanana kadar, uygulamayı cihazınızdan silmek bile isteyebilirsiniz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Temu güvenilir mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!