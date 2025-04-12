RPG severlerin favorisi haline gelen Baldur’s Gate serisinin son halkası, 2023’te “Yılın Oyunu” seçilen Baldur’s Gate 3, uzun zamandır beklenen yeni yamasıyla bir kez daha gündemde. Peki Baldur’s Gate 3 Patch 8 ne zaman çıkacak? Özellikleri neler?

Baldur’s Gate 3 Patch 8 ne zaman çıkacak?

Baldur’s Gate 3 Patch 8 ne zaman çıkacak? Larian Studios’un 15 Nisan 2025’te yayımlayacağını duyurduğu Baldur’s Gate 3 Patch 8, sadece içerik güncellemesi değil, adeta bir veda mektubu niteliği taşıyor. Üstelik bu güncelleme ile birlikte oyun, RPG meraklılarının da ilgisini yeniden üzerine çekebilir.

Baldur’s Gate 3 Patch 8, oyunculara 12 farklı yeni alt sınıf sunarak karakter özelleştirmesini bambaşka bir seviyeye taşıyor. Büyü ile kılıcı birleştiren Bladesinging Wizard ve rakiplerini sarhoş ederek avantaj kazanan Drunken Master gibi sınıflar, strateji arayan oyuncular için oldukça cazip.

Çok oyunculu deneyime önem veren oyuncular için belki de en dikkat çeken yenilik, PlayStation 5, PC, Mac ve Xbox arasında gelen tam çapraz platform desteği. Bu sayede farklı cihazlardan arkadaşlarla eş zamanlı oynamak mümkün hale geliyor. Yeni Fotoğraf Modu ise sosyal medyada oyun pozlarını paylaşmayı seven oyuncular için eğlenceli bir yenilik sunuyor.

Larian Studios, bu güncellemeyle birlikte Baldur’s Gate 3 üzerindeki çalışmalarını sonlandırarak yeni projelere odaklanacaklarını açıkladı. Görünen o ki, Baldur’s Gate 3 Patch 8 sayesinde oyun uzun yıllar boyunca unutulmayacak bir klasik olmayı sürdürecek.

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