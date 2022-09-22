Proton, bulut depolama hizmetini tüm kullanıcılar için resmi olarak yayınlıyor. Proton Drive, 1 GB depolama alanıyla ücretsiz olarak kullanılabilir ve şirket çeşitli abonelikler aracılığıyla daha fazla depolama alanı sunuyor.

Proton Drive bir süredir Proton Unlimited müşterileri için beta olarak mevcuttu, ancak şirket şimdi depolama hizmetini tüm Proton kullanıcıları için yayınlıyor. Ücretsiz hesaplar Proton Drive’da 1 GB’a kadar depolama yapabilir. Daha fazla depolama alanı isteyenler ayda 4 euro karşılığında Drive Plus aboneliği alabilirler. Bu abonelikte kullanıcılar 200 GB depolama alanına sahip oluyor.

Ayrıca, Proton Drive da Proton Unlimited aboneliğine eklenmiştir. Bunun için kullanıcılar ayda 10 Euro ödüyor ve Proton Drive’a ek olarak Proton Mail, Takvim ve VPN’e erişim elde ediyor. Proton Unlimited müşterileri için Proton Drive’daki depolama alanı 500 GB’a kadar ölçeklendirilecektir.

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Aksi takdirde, Proton Drive’ın işlevleri tüm kullanıcılar için aynıdır. Şu anda, örneğin bir Windows PC’den otomatik olarak dosya yükleyebilen bir uygulama yok. Proton’un daha önce paylaştığı yol haritasına göre, bu yıl içinde en azından Windows, iOS ve Android’de bu mümkün olmalı. MacOS uygulaması daha sonra gelecek.

Proton bir e-posta sağlayıcısı olarak başladı, ancak son yıllarda hizmetlerini genişletti. İsviçreli şirket artık bir dijital takvim ve bir vpn hizmeti de sunuyor. Proton Drive, şirketin çevrimiçi hizmetlerine eklenen en son hizmettir. Bu yılın başlarında Proton, tüm hizmetlerine birleşik bir görünüm kazandırmak için yeni bir kurumsal kimlikle ortaya çıktı.