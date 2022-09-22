Şirket yaptığı açıklamada, Spotify kullanıcılarının artık 300.000’den fazla farklı sesli kitap satın alıp dinleyebileceklerini duyurdu. Ancak özellik şimdilik sadece ABD’li dinleyiciler için mevcut.

Akış şirketinin sesli kitaplara girmesi, platformu sesli her şey için tek durak noktası haline getirmek için yaptığı son girişimi işaret ediyor. Spotify, 2015 yılında podcast’leri tanıttı ve ikinci çeyrek kazanç raporuna göre şu anda 4,4 milyondan fazla podcast’e ev sahipliği yapıyor.

Spotify’ın başkan yardımcısı ve küresel sesli kitap ve içerik başkanı Nir Zicherman, şirketin sesli kitapları tanıtmaya karar verdiğini çünkü “önemli ölçüde kullanılmayan bir pazarı” temsil ettiklerini söyledi. Zicherman, mevcut kitap pazarının sadece %6 ila %7’lik bir payını oluşturmasına rağmen, segmentin yıldan yıla yaklaşık %20 büyüdüğünü söyledi.

Bu hareket aynı zamanda Spotify’ı Codex Group’a göre 2018’de %41 pazar payıyla pazar lideri olan Amazon’a ait Audible ile daha doğrudan rekabete sokuyor. Diğer rakipler arasında Apple, Google ve Walmart ile ortaklık yapan Rakuten yer alıyor.

Sesli kitap dinlemekle ilgilenen Spotify kullanıcıları, onları aramalarında, kitaplıklarında ve ana sayfalarındaki önerilerinde bulabilirler. Sesli kitaplarda, satın alınmaları gerektiğini belirtmek için oynat düğmesinin üzerinde bir kilit simgesi mevcut.

Bir kitap satın alındığında, kullanıcılar sesli kitaptaki yerlerini işaretleyebilecek, dinleme hızlarını kontrol edebilecek ve çevrimdışı dinleme için içeriği indirebilecek.

Spotify, ilk ABD lansmanından sonra sesli kitapları yeni pazarlara tanıtmayı ve yeni özellikler eklemeyi planlıyor.