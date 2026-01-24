Apple’ın son dönemdeki en radikal kararlarından biri, fiziksel SIM kart tepsisini kaldırıp tamamen eSIM teknolojisine geçmesi oldu. Gelecekte tüm dünyada standart olması beklenen bu adım, iPhone Air modelinde de karşımıza çıkıyor. Ancak Çin’den gelen bir modifikasyon haberi gündeme oturdu. Peki, bu kadar ince bir tasarıma sahip olan iPhone Air modeline fiziksel bir SIM tepsisi eklemek mümkün mü?

iPhone Air, dahili bileşen değişimiyle SIM kart yuvasına kavuştu

Çin’in teknoloji merkezi olarak bilinen Shenzhen’deki bir elektronik mağazası tarafından gerçekleştirilen bu proje, iPhone Air modelinin donanımsal sınırlarını zorluyor. Bu dikkat çekici modifikasyon, Apple’ın bu iPhone modelinde kullanmadığı fiziksel SIM kart desteğini cihaza kazandırıyor. Projenin temelinde ise oldukça akıllıca bir alan yönetimi çözümü yatıyor.

Teknisyenler, bu işlemi gerçekleştirmek için cihazın içindeki orijinal Taptic Engine titreşim motorunu çok daha küçük bir üniteyle değiştirdi. Bu değişiklik, telefonun temel dokunsal geri bildirim özelliğini korurken, içeride kritik bir boş alan yaratılmasını sağladı. Elde edilen bu alan, fiziksel bir SIM kart okuyucusu ve yuvasının montajı için kullanıldı.

Yapılan modifikasyon sonrası paylaşılan görseller, projenin başarısını gözler önüne seriyor. Modifiye edilmiş iPhone Air cihazının, China Telecom operatörüne ait bir SIM kart ile çalıştığı ve başarılı bir şekilde arama yapabildiği görülüyor. Bu durum, modifikasyonun sadece estetik olmadığını, işlevsel olarak da çalıştığını kanıtlıyor.

Projenin en etkileyici detaylarından biri de cihazın 5G mobil veri bağlantısını sorunsuz bir şekilde kullanabilmesi. Daha da şaşırtıcı olan ise, yapılan tüm bu donanımsal müdahalelere rağmen telefonun IP68 suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikasını korumuş olması. Bu, modifikasyonun ne kadar hassas ve profesyonelce yapıldığının bir göstergesi.

Apple’ın eSIM teknolojisini dayatması, özellikle sık sık ülke değiştiren veya farklı operatörler arasında geçiş yapan kullanıcılar için bazı zorluklar yaratabiliyor. Shenzhen’deki bu teknisyenlerin başarısı, hem kullanıcıların fiziksel SIM karta olan talebini hem de teknoloji meraklılarının sınırları ne kadar zorlayabileceğini bir kez daha gösteriyor. Bu gelişme, iPhone Air gibi kapalı bir ekosisteme sahip cihazların bile ne kadar esnek olabileceğini kanıtlıyor.

