Teknoloji devi Meta’nın, gözlük devi EssilorLuxottica ile ortaklaşa ürettiği Meta Ray-Ban akıllı gözlük serisi büyük bir yasal sorunla karşı karşıya kaldı. Rakip bir akıllı gözlük üreticisi olan Solos, Meta’nın temel patentlerini ihlal ettiğini öne sürerek yüksek meblağlı bir dava açtı. Peki, bu iddia edilen ihlaller tam olarak neleri kapsıyor ve Meta Ray-Ban akıllı gözlük serisinin geleceği ne olacak?

Meta Ray-Ban Akıllı Gözlük Serisine Yönelik İddialar

Bloomberg’in raporuna göre, Solos isimli akıllı gözlük firması, Meta ve ortağı EssilorLuxottica’nın birden fazla patentini ihlal ettiğini iddia ediyor. Solos, bu patent ihlali nedeniyle “milyarlarca dolar” tutarında tazminat talep ediyor. Ayrıca şirket, Meta’nın popüler Meta Ray-Ban akıllı gözlük ürünlerinin satışını durdurabilecek bir tedbir kararı çıkarılmasını hedefliyor.

Solos, piyasada Meta kadar tanınmasa da, Meta’nın ürünlerine benzer özelliklere sahip birçok akıllı gözlük satıyor. Örneğin, Solos’un AirGo A5 gözlükleri, müzik çalmayı kontrol etme ve konuşmayı otomatik olarak farklı dillere çevirme yeteneği sunuyor. Hatta bu gözlükler, kullanıcının sorularını yanıtlamak ve internette arama yapmak için ChatGPT entegrasyonuna sahip.

Patent Kopyalama İddialarının Arka Planı

Solos’un dava dosyasındaki iddialar, yalnızca ürün benzerlikleriyle sınırlı kalmıyor. Şirket, Meta’nın, ortağı EssilorLuxottica‘nın bir yan kuruluşu olan Oakley çalışanları aracılığıyla kendi ürün ve yol haritasına dair bilgi edindiğini öne sürüyor. Solos, 2015 yılında Oakley çalışanlarına akıllı gözlük teknolojilerini tanıttığını ve hatta 2019 yılında test için bir çift Solos gözlüğü verdiğini belirtiyor.

Ayrıca Solos, şirketin ürünlerini araştıran bir MIT Sloan mensubunun daha sonra Meta‘da ürün müdürü olduğunu ve bu rolde Solos hakkındaki bilgileri kullandığını iddia ediyor. Dava mantığına göre, Meta ve EssilorLuxottica kendi akıllı gözlüklerini piyasaya sürdüklerinde, “her iki taraf da Solos’un akıllı gözlük teknolojisi hakkında yıllara dayanan, üst düzey ve giderek ayrıntılı hale gelen bilgi birikimine sahipti.”

Bu hukuki mücadeleye rağmen Meta, giyilebilir teknoloji ürünlerini donanım alanındaki nadir başarılarından biri olarak görüyor. Şirket, Meta Ray-Ban akıllı gözlük vizyonunu hayata geçirme konusunda oldukça kararlı. Bu nedenle Meta, kısa süre önce Reality Labs bölümünü yapay zeka donanımlarına ve akıllı gözlüklere odaklanmak üzere yeniden yapılandırdı. Engadget, Solos’un iddiaları hakkında hem Meta hem de EssilorLuxottica’dan yorum istedi.

İlginizi Çekebilir: Google Fotoğraflar komik fotoğraflarınızı oluşturabilecek! Yeni Me Meme özelliği nasıl çalışıyor?

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Meta Ray-Ban akıllı gözlük serisinin geleceğini bu dava nasıl etkiler? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!