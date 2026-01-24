Akıllı telefon pazarında bileşen maliyetleri, özellikle de bellek fiyatları artarken, birçok markanın fiyat artışına gitmesi bekleniyor. Ancak Apple, bu trendin dışında kalabilir gibi görünüyor. Gündeme gelen yeni iddialar, şirketin tedarik zincirinde sağladığı verimlilik sayesinde rakiplerine kıyasla daha rekabetçi bir politika izleyebileceğini gösteriyor. Peki, bu durum merakla beklenen iPhone 17e fiyatı için ne anlama geliyor?

iPhone 17e fiyatı nasıl bu kadar uygun olabilir?

Gündeme gelen sızıntılara göre, iPhone 17e fiyatı Apple’ın tedarik zincirinde elde ettiği verimlilik artışı sayesinde beklenenden daha düşük olabilir. Şirketin, özellikle kendi geliştirdiği bileşenleri kullanması ve üretim süreçlerini optimize etmesi, maliyetleri önemli ölçüde düşürüyor. Bu durum, artan bellek maliyetlerine rağmen Apple’ın fiyat artışından kaçınmasını sağlayabilir.

Bu verimliliğin arkasındaki en büyük etkenlerden biri, şirketin kendi 5G modemini kullanması olacak. iPhone 16e ile tanıtılan C1 5G modemin iPhone 17e’de de yer alması bekleniyor. Bu hamle, Qualcomm’a ödenen lisans ücretlerini ortadan kaldırarak cihaz başına yaklaşık 10 dolarlık bir tasarruf sağlıyor. Bu küçük gibi görünen rakam, milyonlarca adetlik üretimde devasa bir fark yaratıyor.

Cihazın diğer donanım detayları da maliyet odaklı bir stratejiyi işaret ediyor. Beklenen iPhone 17e özellikleri arasında, ana iPhone 17 modelinde de kullanılacak A19 yonga seti yer alıyor. Ancak ekran tarafında, Pro modellerdeki pahalı LTPO paneller yerine BOE tarafından üretilen daha uygun maliyetli LTPS OLED ekranların kullanılacağı iddia ediliyor. Bu da iPhone 17e fiyatı için önemli bir avantaj sağlıyor.

Apple, bu strateji sayesinde bir yandan güncel teknolojiyi sunarken, diğer yandan maliyetleri dengede tutmayı hedefliyor. Kendi 5G modemi, daha uygun fiyatlı ekran paneli ve mevcut tasarımların yeniden kullanılması gibi adımlar, DRAM ve NAND belleklerdeki fiyat artışını dengeleyebilir. Bu durum, iPhone 17e fiyatı konusunda şirkete esneklik tanıyor.

Söylentiler, iPhone 17e’nin ABD’de 599 dolarlık başlangıç fiyatını koruyabileceği, hatta belki daha altına inebileceği yönünde. Cihazın seri üretimine ise 2026’daki CES fuarının hemen ardından başlanması bekleniyor. Eğer iddialar doğru çıkarsa, iPhone 17e fiyatı ile pazarda ciddi bir rekabet avantajı yakalayabilir.

İlginizi Çekebilir: Apple yapay zeka destekli bir giyilebilir cihaz geliştiriyor! Bu cihaz telefonların yerini alacak mı?

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? iPhone 17e’nin uygun fiyatlı olması durumunda tercih eder miydiniz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!