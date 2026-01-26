Bulut oyun teknolojisi, yüksek donanım gerektiren oyunları internet üzerinden oynamamıza olanak tanıyarak oyun dünyasında devrim yaratıyor. Bu alandaki en popüler servislerden biri olan Nvidia GeForce Now, kütüphanesini her hafta yeni yapımlarla genişletmeye devam ediyor. Peki, bu hafta GeForce Now platformuna hangi yeni oyunlar ekleniyor?

GeForce Now kütüphanesine 5 yeni oyun eklendi

Nvidia tarafından yapılan resmi duyuruya göre, GeForce Now kullanıcıları bu haftadan itibaren 5 yeni oyuna daha erişim sağlayabilecek. Bu popüler bulut oyun hizmeti, farklı türlerden yapımları listesine dahil ederek oyuncu kitlesini memnun etmeyi hedefliyor.

GeForce Now yeni eklenecek oyunlar arasında hem bağımsız yapımlar hem de dikkat çeken oyunlar yer alıyor. Oyuncular artık bu yapımları yüksek ayarlarda oynamak için güçlü bir bilgisayara ihtiyaç duymayacak.

İşte bu hafta eklenen oyunların tam listesi

Platforma eklenen oyunlar ve bu oyunlara erişim sağlanabilen dijital mağazalar şu şekilde sıralanıyor. Kütüphanenizde bu oyunlara sahipseniz, doğrudan oynamaya başlayabilirsiniz:

MIO: Memories in Orbit (Steam, Xbox ve PC Game Pass)

Bladesong (Steam)

Rustler (Epic Games Store)

The Gold River Project (Steam)

Nova Roma (Steam)

Bu eklemeler, GeForce Now platformunun oyun çeşitliliğini artırma konusundaki kararlılığını gösteriyor. Özellikle PC Game Pass desteği sunan oyunların listeye dahil edilmesi, aboneler için büyük bir avantaj sağlıyor. Kendi kütüphanenizde bulunan bu oyunları, servisin sunduğu güçlü sunucular üzerinden anında oynamaya başlayabilirsiniz. Bu sayede donanım yetersizliği gibi sorunlar ortadan kalkıyor.

Bulut oyun sistemleri, özellikle en yeni oyunları oynamak için sürekli donanım yükseltme maliyetinden kaçınmak isteyen oyuncular için ideal bir çözüm sunuyor. Sahip olduğunuz oyunları, Nvidia’nın yüksek performanslı sunucuları aracılığıyla, internet bağlantınızın olduğu her yerden oynamanıza imkan tanıyan GeForce Now, bu konuda öne çıkan servislerden biri olmaya devam ediyor.

GeForce Now Türkiye abonelik ücretleri

Platformun Türkiye’de GAME+ iş birliği ile sunulan güncel abonelik paketleri ve fiyatları ise şöyle:

Performance Paketi: Aylık 420 TL, 6 aylık 2.100 TL, 12 aylık 3.720 TL

Aylık 420 TL, 6 aylık 2.100 TL, 12 aylık 3.720 TL RTX Ultimate Paketi: 6 aylık 4.200 TL, 12 aylık 7.440 TL

Nvidia’nın düzenli olarak yeni oyunlar eklemesi, servisin dinamik ve güncel kalmasını sağlıyor. Oyuncular, bu güncellemeler sayesinde kütüphanelerindeki daha fazla oyunu bulut üzerinden deneyimleme fırsatı buluyor. Önümüzdeki haftalarda eklenecek yeni oyunlar da şimdiden merakla bekleniyor.

