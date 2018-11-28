Fortnite dünya genelinde 200 milyon kullanıcıya ulaştı

Epic Games’in ücretsiz oyunu Fortnite, dünya genelinde popülerliğini yükseltiyor. Bu popülerliğin ne kadar olduğu konusunda detayları, Epic Games bizlerle paylaştı.

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8.3 milyon oyuncu anlık olarak oyundaydı!

Oyun geliştiricisi tarafından bir haber merkezine yapılan açıklamada, dünya genelinde 200 milyon kullanıcıya ulaşıldığı konusu doğrulandı. Epic Games daha önce Haziran ayında yaptığı açıklamada 125 milyon kullanıcıya ulaşıldığı bilgisini vermişti. Haziran ayından bu yana 75 milyon yeni kullanıcı oyuna dâhil oldu. Bu yeni istatistikle birlikte toplam kullanıcı sayısı yüzde 60’lık bir oranda artış göstermiş oldu.

Bir diğer paylaşılan detay ise 8.3 milyon oyuncunun eş zamanlı olarak oyunu oynadığı konusu. Bu şekilde anlık oyuncu sayısında da bir rekor kırılmış oldu. Lakin bu 200 milyon kayıtlı kullanıcı ve 8.3 milyon anlık oyuncunun ücretsiz Fortnite Battle Royale modunda mı yoksa ücretli dünya modunda mı olduğu henüz bilinmiyor. Oyunun Battle Royale modunun dünyada daha çok popüler olduğu biliniyor.