Alman spor otomobil devi Porsche, 75. yıl kutlamaları kapsamında yeni logosunu tanıttı. Tasarımı orijinaline sadık kalan ancak modernize edilmiş yepyeni bir logo ile 2023’ün sonundan itibaren araçlarında yerini alacak.

Porsche Başkan Yardımcısı Michael Mauer, 75. yıldönümünün markayı yeniden konumlandırması için bir fırsat sunduğunu belirterek “Temiz ve modern uygulamasıyla yenilenen arma, Porsche’nin karakterini yansıtıyor.” dedi.

Ne değişti? Yeni arma, yatay kırmızı unsurları üzerinde bal peteği, daha az dokulu daha sade fırçalanmış metal kaplama altın arka plan ve merkezinde modernize edilmiş bir at içeriyor. Yeni tasarıma rafine metal duruşu ve pürüzsüz hatlar katılırken tarihi öğeler yeniden yorumlandı.

Yeni 2023 Porsche Panamera, Alman firmanın yeni armasını taşıyan ilk otomobil olacak ve bayiler de aynı zamanda yeni kimliğe geçecek.

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Porsche spor otomobillerinin 75 yıllık tarihi boyunca logo önce fabrika üretim trendlerine uyum sağlamakla kalmadı, markanın izleyicileri ve taraftarları için efsanevi bir simgesi haline geldi. Porsche’nin yeni logosu bu geleneği geleceğe taşıyarak markanın devamlılığını temsil edecek. Marka, 1952’den beri aynı armanın varyasyonlarını kullandığını belirtti.

Porsche, yeni logonun markanın geçmişi ve geleceği arasında köprü kurarken “anında tanınabilir” olacak şekilde tasarlandığını söyledi.

Porsche son zamanlarda logosunu yeniden tasarlayan tek marka değil. Kia yakın zamanda rozetini elden geçirirken, BMW, Renault ve Peugeot da dönüşüm geçirdi.