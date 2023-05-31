Tesla, Nisan ayında Türkiye pazarına Model Y ile giriş yapmasının ardından Mayıs ayında aracın fiyatına bir zam daha uyguladı. Haziran ayına girmeden önce Tesla, Model Y’nin Türkiye fiyatında ikinci bir artış gerçekleştirdi.

Elektrikli otomobil devi Tesla, Türkiye’de satışa sunduğu Model Y için Mayıs ayında ikinci kez fiyat artışına gitti. Nisan ayında Türkiye pazarına adım atan şirket, arkadan itişli ve standart menzilli Model Y’yi 1 milyon 563 bin TL başlangıç fiyatıyla satışa çıkarmıştı.

ABD merkezli otomobil üreticisi, 17 Mayıs’ta Model Y’nin Türkiye’deki başlangıç fiyatını vergiler dahil 1 milyon 664 bin TL’ye yükseltmiş ve teslimat tarihlerini Ocak 2024 ile Mart 2024 arasına güncellemişti.

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Model Y’YE döviz kuru etkisi

Döviz kuru dalgalanmalarının etkisiyle Tesla, 430 kilometre menzilli arkadan itişli standart Model Y’nin Türkiye fiyatını ÖTV ve KDV dahil 1 milyon 732 bin 795 TL‘ye çıkardı.

533 kilometre menzilli çift motorlu dört çeker Model Y Long Range modelinin fiyatı da artış göstererek 1 milyon 808 bin 728 TL‘ye yükseldi.

250 km/s maksimum hız kapasitesine ve 514 kilometre menzile sahip olan üst düzey Model Y Performance modelini satın almak isteyenlerin ise 1 milyon 907 bin 193 TL ödemesi gerekecek.

Belirtmek gerekir ki, bu fiyatlar Tesla tarafından belirlenen “tahmini satış fiyatıdır”. Ön sipariş veren bir kullanıcı, aracı teslim aldığı günkü fiyatı ödeyecektir. Ayrıca, Full-Self Driving ve Geliştirilmiş Otopilot özelliklerini tercih edenler ekstra 210 bin TL ödemek durumunda kalacaklar.

Tesla Model Y siparişi veren kullanıcılar, araçlarını en erken Ocak 2024’te teslim alabilecekler. Teslimat tarihleri ilerleyen dönemde güncellenebilir.