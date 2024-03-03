Ünlü otomobil markası Polestar, akıllı telefon pazarına giriyor. Polestar Phone, Çin pazarında adından söz ettirecek gibi görünüyor. MIIT sertifikasyonuyla ortaya çıkan Polestar Phone görüntüleri, Meizu 21 Pro’ya olan benzerliğiyle dikkatleri üzerine çekti. Polestar, iddialı telefonuyla Çin pazarında boy göstermeye hazırlanıyor.

Polestar Phone Ortaya Çıktı: Meizu 21 Pro ile Kardeş

Görüntüler, cihazın ortasında Polestar logosu ve alt kısmında “Polestar Phone” yazısının bulunduğunu gösteriyor. Ancak, cihazın teknik özellikleri hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor. Polestar Phone’un, geçtiğimiz günlerde tanıtılan Meizu 21 Pro amiral gemisi akıllı telefonun yeniden markalanmış bir versiyonu olabileceği iddiası, MIIT sertifikasyonundan sonra daha da güç kazandı.

Meizu 21 Pro, yüksek performansı ve etkileyici özellikleriyle biliniyor. 6,79 inçlik BOE Q9 OLED QHD+ ekranı, 3198 x 1368 piksel çözünürlüğü ve 120Hz yenileme hızıyla dikkat çekiyor. Snapdragon 8 Gen 3 işlemciyle güçlendirilen telefon, 256 GB veya 512 GB depolama seçenekleriyle sunuluyor. Bu donanım özellikleri üst seviyede bile oldukça rekabetçi.

Meizu 21 Pro’nun en çarpıcı özelliklerinden biri, 80W kablolu ve 50W kablosuz şarj desteğine sahip 5.050mAh bataryası. Kameralar konusunda da iddialı olan telefon, 50 megapiksel ana kamera, 13 megapiksel ultra geniş ve makro lens, OIS’li 10 megapiksel telefoto lens ile donatılmış durumda. Ayrıca, telefonun sunduğu özellikler arasında ultrasonik ekran içi parmak izi sensörü, IR sensör ve IP68 suya dayanıklılık sertifikası bulunuyor.

Meizu 21 Pro fiyatı ise oldukça dikkat çekici. Canavar, üst düzey özelliklerine rağmen, Çin pazarında 703 dolar başlangıç fiyatıyla rekabetçi bir seçenek olarak öne çıkıyor. Polestar Phone, Meizu 21 Pro ile benzer özellikler sunarak dikkatleri üzerine çekiyor ve Polestar’ın telefon pazarındaki iddiasını güçlendiriyor.

Polestar Phone’un teknik özelliklerinin ne olacağı ve fiyatının nasıl olacağı merakla bekleniyor. Ancak büyük ihtimalle Meizu’nun en yeni amiral gemisine benzer özellikler buna yakın bir fiyat göreceğiz. İşlemci gibi konularda bazı değişiklikler beklendiğini de söyleyelim. Büyük ihtimalle şirket pazara direkt olarak Samsung Galaxy S24 gibi rakiplerin olduğu amiral gemisi segmentten giriş yapmayacak.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce bu yeni canavarın özellikleri nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!