Galaxy S24 satış rakamları çok merak ediliyordu. Özellikle Türkiye’de Exynos işlemci kullanılacağı açıklandıktan sonra Türkiye’de satışların beklentilerin altında kalacağı düşünülmüştü. Ancak Exynos 2400 işlemcisi ile ilgili olumlu incelemeler ve Galaxy AI yapay zeka özelliklerinin de cazibesi ile beraber Samsung’un en yeni amiral gemisi akıllı telefonları Türkiye’de kapış kapış sattı. İşte Galaxy S24 satış rakamları.

Samsung Galaxy S24 Ailesi Türkiye’de Satış Rekorları Kırıyor

Samsung’un son amiral gemisi akıllı telefon serisi Galaxy S24, piyasaya sürüldüğü günden itibaren büyük ilgi görmeye devam ediyor. Türkiye ve Güney Kore’de elde edilen satış rakamları, şirketin beklentilerinin ötesine geçtiğini gösteriyor.

Geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen lansman etkinliğiyle tanıtılan seri, donanımsal ve yazılımsal özellikleriyle dikkat çekiyor. Özellikle, Galaxy AI adı verilen Samsung yapay zeka özellikleri, kullanıcıların beklentilerini karşılamanın ötesine geçiyor.

Samsung’un verilerine göre, Galaxy S24 ailesi Türkiye’de satışa sunulduğu ilk haftadan itibaren büyük ilgi gördü. Stoklar hızla tükendi ve şimdiye kadar elde edilen satış rakamları, yeni serinin Galaxy S23 serisinin aynı dönemine kıyasla iki kat daha fazla sattığını gösteriyor. Bu durum, Samsung’un yapay zeka ve inovasyona yaptığı yatırımların karşılığını aldığını gösteriyor.

Özellikle Güney Kore’de, Galaxy S24 serisi büyük bir başarı elde etti. Seri, piyasaya sürülmesinden itibaren sadece 28 günde 1 milyon adetlik satış rakamını aşarak rekor kırdı. Bu, Samsung’un kendi ülkesindeki büyük başarısını gösteriyor ve serinin dünya genelindeki talebinin ne kadar yüksek olduğunu kanıtlıyor.

Galaxy S24 ailesinin başarısı sadece Türkiye ve Güney Kore ile sınırlı değil. ABD ve Hindistan gibi dünyanın en büyük pazarlarında da serinin satışları, öngörülenin üzerinde gerçekleşti. Bu durum, Samsung’un amiral gemisi telefonlarının uluslararası pazarda da ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor.

Sonuç olarak, Samsung’un yeni amiral gemisi akıllı telefonları kullanıcıların beklentilerini karşılayan ve hatta aşan bir performans sergiliyor. Güçlü satış rakamları, Samsung cephesinin teknoloji ve inovasyon alanındaki liderliğini bir kez daha kanıtlıyor.

Burada Exynos 2400 işlemcisi hakkındaki olumlu incelemeler ve Galaxy AI özellikerinin cazibesi oldukça önemli. Bununla beraber, Samsung’un yeni amiral gemisi akıllı telefonları tam 7 yıl güncelleme desteği ile Türkiye pazarında satılan akıllı telefon modelleri arasında resmi olarak en çok destek alacağı açıklanan seri oldu.

Bu da S24 serisinin aslında Türkiye gibi telefon fiyatlarının sürekli arttığı bir pazarda oldukça mantıklı bir yatırım olmasını sağlamış durumda. iPhone’lar uzun güncelleme desteği nedeniyle tercih sebebi olmuşken, Android dünyasında da Samsung öne çıkıyor. Her yıl telefon değiştirmek istemeyenler, S24 serisindeki 7 yıllık güncelleme desteğine de güveniyor. Bu da S24 satış rakamlarına yansımış durumda.

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