Xiaomi‘nin bağımsız markası POCO, Türkiye’de de sıklıkla tercih edilen ve önemli satış rakamlarına imza atan X serisini genişletmek için çalışmalarını sürdürüyor. Poco X5 5G telefonu BIS sertifikasını aldı. Ayrıca, yakında çıkacak olan telefon FCC web sitesinde de görüldü. Şirketin seri üzerindeki stratejileri kafa karıştırabiliyor. Bağımsız markanın M ve X olmak üzere iki serisinin takma adları Asya ve Küresel pazarda değişebiliyor. Ancak cihazın birtakım özellikleri aldığı sertifika ile beraber gün yüzüne çıktı. Gelin hep beraber ayrıntılara göz bir atalım.

İçindekiler Poco X5 5G Cihazının Dikkat Çeken Özellikleri

Poco X5 5G Cihazının Dikkat Çeken Özellikleri

POCO’nun X serisi daha çok uygun fiyatlı oyuncu modelleriyle biliniyordu, ancak bu yılın başlarında vitrine çıkan POCO X4 Pro 5G ile bu durum değişti. Zira cihaz, selefi POCO X3 Pro’dan daha düşük Qualcomm Snapdragon 695 işlemcisinden güç alarak kullanıcıların tepkisine neden oldu. Görünüşe göre Çinli şirket, eleştirileri dikkate almış olacak ki yakında tanıtılması beklenen POCO X5 modeliyle kullanıcılara daha iyi bir oyun deneyimi sunacak.

Geçen ay IMEI veritabanında görünen cihaz bu sefer de BIS ve FCC sertifika sitelerinde görüntülendi. Yeni telefonda Qualcomm Snapdragon 778G+ işlemcisinin kullanılması bekleniyor. 6 nm fabrikasyon süreciyle üretilen yonga seti; bir 2.5 GHz ARM Cortex-A78 (Kryo 670), üç 2.4 GHz ARM Cortex-A78 (Kryo 670) ve dört 1.8 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Adreno 642L grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Sertifika bilgilerine göre telefon çift bantlı Wi-Fi’yi destekleyecek. Bunun yanı sıra, FCC sertifikasyon web sitesi, X5 5G’nin 4900 mAh değerinde bir pil kullanacağını ortaya koyuyor. Ancak telefon 5000 mAh batarya ile tanıtılabilir. FCC listesi, telefonun n78, n77, n41, n38, n7 ve n5 5G bantlarını da destekleyeceğini doğruluyor.

Cihaz MIUI 14’ü kutudan çıkar çıkmaz çalıştıracak, tabi ki Android 13 sistemi ile. Bahsettiğimiz gibi Poco’nun yeni telefonu BIS sertifikasyon web sitesinden de geçti. Hindistan merkezli bir site olduğundan cihazın ülkedeki lansman tarihini yakın görebiliriz. Küresel pazara da çıkması mümkün olan cihazı ülkemizde de görmeyi umuyoruz. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.

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