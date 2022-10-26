Xiaomi geçtiğimiz sene fiyat performans odaklı markasında POCO X3 ailesiyle beraber çok konuşulmuştu. Özellikle üst düzey performans gösteren X3 GT tüketiciler tarafından çok sevilmişti. Aradan bir sene geçti ve GT serisi X4 GT olarak yenilendi. Peki aralarında ne gibi farklar var, hangi telefon daha iyi özelliklere sahip, fiyatlarına bakınca hangisi daha alınabilir bir telefon, bu videoda bu sorulara cevap veriyoruz.

Bakmakta fayda var: POCO X4 GT’de MediaTek Dimensity 8100 Kullanmak! | Ne Kadar Performanslı?

POCO X3 GT Teknik Özellikleri:

Ekran: 6.67 inç IPS LCD, 120Hz, HDR10, 450nit parlaklık

İşlemci: MediaTek Dimensity 1100

RAM/Depolama: 8GB RAM/ 128GB-256GB Depolama

Kamera: 64MP+8MP+2MP / 16MP Ön Kamera

Batarya: 5000 mAh

Şarj: 67W

Ağ Bağlantıları: WiFi 6, BT 5.2

POCO X4 GT Teknik Özellikleri:

Ekran: 6.67 inç IPS LCD, 144Hz, HDR10, Dolby Vision, 650nit parlaklık

İşlemci: MediaTek Dimensity 8100

RAM/Depolama: 8GB RAM/ 256 GB Depolama

Kamera: 64MP+8MP+2MP / 16MP Ön Kamera

Batarya: 5080 mAh

Şarj: 67W

Ağ Bağlantıları: WiFi 6, BT 5.3

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