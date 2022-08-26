Çinli teknoloji firması Poco, yakın zamanda ürettiği akıllı telefonlara bir kaç yeni model daha eklemek istiyor. Çıkacak telefonlardan çoğu tam olarak resmi olmasa da şirket yeni bir cihaz hakkında paylaşım yapmaya başladı. Paylaşımları başlayan yeni telefonun Poco M5 olarak adlandırılması bekleniyor. İşte iddialar bu yeni gelecek telefonların birisinin M5 serisinden Poco M5s olacağını söylüyor.

Xioami’nin bağımsız şirketi, hem dünyada hem de ülkemizde büyük satış rakamlarına ulaşan M akıllı telefon serisini genişletmek için hazırlanıyor. Poco, kısa bir süre önce M4 5G modelini globalde tanıtırken, zaman kaybetmeden cihazın devam modelleri üzerinde çalışmalara başladı.

İçindekiler POCO M5s TUV Rheinland sertifikası aldı

POCO M5s TUV Rheinland sertifikası aldı

Yeni M5 serisinin kaç adet modelden oluşacağı şu an için hala merak konusu. Ancak standart versiyon ve yeni M5s ilgili detaylar bu hafta geldi. Bilindiği üzere standart model geçtiğimiz hafta 22071219CG model numarasıyla NBTC sertifika belgesini aldı. Kısa süre önce ise M5s, 2207117BPG model numarasıyla TUV Rheinland sitesinden sertifikası aldı.

Sektörde sızıntılarıyla ünlü Mukul Sharma’nın paylaştığı görsele göre cihaz zaten bu sertifikayı 1 ay önce, tam 15 Temmuzda aldı. Liste tam olarak telefonun teknik ve tasarım özelliklerinden mahrum. Ancak telefon hakkında önceki söylentileri beraber hatırlayabiliriz.

Daha önceki raporlara göre Poco M5s, yeniden markalanmış bir Redmi Note 10S olabilir. Ancak yeni cihaz, MIUI 13 ile birlikte gönderilecek ve farklı bir arka tasarıma sahip olacak. Öte yandan Poco M5 tamamen yeni bir cihaz olacağını söyleyen haberler de mevcut. Şu an itibariyle, resmi bir teaser sayesinde yalnızca telefonun MediaTek Helio G99 SoC yonga setinden tarafından destekleneceğini biliyoruz. İlerleyen zamanlarda M5 serisi hakkında resmi olarak daha fazla bilgi edineceğimizi umuyoruz.

İlginizi çekebilir: PUBG’de 8 Gen 1 vs. 8+ Gen 1 | POCO F4 GT vs. ROG Phone 6



