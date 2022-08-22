Snapdragon 8 Gen 1 oyun performansında iddialı olsa da ısınma sorunları ile dikkat çekiyordu. Ardından gelen 8+ Gen 1 ise bu sorunların üstesinden gelmiş gibi duruyor. Peki tamamen oyun odaklı iki telefon olan Snapdragon 8 Gen 1 içeren POCO F4 GT ile Snapdragon 8+ Gen 1 kullanan ROG Phone 6 ile aynı anda PUBG oynayınca neler oluyor?
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PUBG’de 8 Gen 1 vs. 8+ Gen 1 | POCO F4 GT vs. ROG Phone 6
Videoda hem şarj hem ısı değerlerine bakarak PUBG”de her iki telefonun da oynattığı en yüksek ayarları deniyoruz. Bakalım Bu iki işlemci neler yapabiliyor.
POCO F4 GT Özellikleri
- Boyut: 162,5 x 76,7 x 8,5 mm
- Ağırlık: 210 gram
- Ekran: 6.67 inç FHD+ AMOLED 120Hz HDR10+ 10 bit
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 1
- Grafik: Adreno 730
- Bellek: 12 GB
- Depolama: 256 GB
- Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 20 MP
- Batarya: 4700 mAh
- Şarj: 120 Watt
ROG Phone 6 özellikleri
- Boyut: 173 x 77 x 10,3 mm
- Ağırlık: 239 gram
- Ekran: 6,78 inç FHD+ AMOLED 165 Hz 1200 nit HDR10+ 10 bit
- İşlemci: Snapdragon 8+ Gen 1
- Grafik: Adreno 730
- Bellek: 16 GB
- Depolama: 512 GB
- Kamera: 50 MP, f/1,9 (ana), 13 MP f/2,2 (geniş açı), 5 MP (makro)
- Ön Kamera: 12 MP
- Batarya: 6000 mAh
- Şarj: 65 Watt
İyi seyirler!