Snapdragon 8 Gen 1 oyun performansında iddialı olsa da ısınma sorunları ile dikkat çekiyordu. Ardından gelen 8+ Gen 1 ise bu sorunların üstesinden gelmiş gibi duruyor. Peki tamamen oyun odaklı iki telefon olan Snapdragon 8 Gen 1 içeren POCO F4 GT ile Snapdragon 8+ Gen 1 kullanan ROG Phone 6 ile aynı anda PUBG oynayınca neler oluyor?

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Videoda hem şarj hem ısı değerlerine bakarak PUBG”de her iki telefonun da oynattığı en yüksek ayarları deniyoruz. Bakalım Bu iki işlemci neler yapabiliyor.

POCO F4 GT Özellikleri

Boyut: 162,5 x 76,7 x 8,5 mm

Ağırlık: 210 gram

Ekran: 6.67 inç FHD+ AMOLED 120Hz HDR10+ 10 bit

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 1

Grafik: Adreno 730

Bellek: 12 GB

Depolama: 256 GB

Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP

Ön Kamera: 20 MP

Batarya: 4700 mAh

Şarj: 120 Watt

ROG Phone 6 özellikleri

Boyut: 173 x 77 x 10,3 mm

Ağırlık: 239 gram

Ekran: 6,78 inç FHD+ AMOLED 165 Hz 1200 nit HDR10+ 10 bit

İşlemci: Snapdragon 8+ Gen 1

Grafik: Adreno 730

Bellek: 16 GB

Depolama: 512 GB

Kamera: 50 MP, f/1,9 (ana), 13 MP f/2,2 (geniş açı), 5 MP (makro)

Ön Kamera: 12 MP

Batarya: 6000 mAh

Şarj: 65 Watt

İyi seyirler!