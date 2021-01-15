Poco M3 için zorlu kapışma! | Redmi Note 9 ve Poco M3 karşı karşıya

Poco M3, henüz Türkiye’de olmasa da biliyorsunuz ki Almanya’da satışa çıktı. Hatta biz de bir takipçimiz aracılığıyla M3’ü Türkiye’ye getirebilmeyi başardık ve M3’ün çok detaylı bir inceleme videosunu da Ersin Abi sizler için yayınladı. Cihazın çok yakında Türkiye’de satışa sunulacağını da biliyoruz. O yüzden biz de sizin için M3’ü en dişli rakiplerinden biri olan Redmi Note 9’la karşılaştırdık.

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İlk önce fiyatlardan başlamak isterdim fakat biliyorsunuz Poco M3’le ilgili şuan net bir fiyat söyleyemiyoruz hatta depolama tarafında hangi versiyonunun geleceğini bile bilmiyoruz. Ama beklentimiz, 2.500 TL’nin altında bir fiyata sahip olacağı yönünde. Öte yandan çok benzer niteliklerdeki Redmi Note 9’un da Xiaomi Türkiye garantili 64 GB’lık versiyonunu 2.400 TL’ye bulabilirken; 128 GB’lık versiyonunu 2.600 TL’ye bulabiliyorsunuz. Bir de 64 GB’lık versiyonda 3 GB Ram bulunurken 128 GB’lık versiyonda 4 GB Ram bulunuyor. Ben o yüzden tercihinizi 128 GB’lık versiyondan yana kullanmanızı öneririm. Bakalım Poco M3 de, fiyat konusunda rekabetçi olmayı başarabilecek mi. Ve ülkemizde hangi opsiyonlarını göreceğiz. Merak edenler için bizim elimizdeki, 4’e 64’lük versiyon.

İşlemcilerde durum ne

Gelelim cihazların işlemcilerine çünkü iki cihazın da en çok ayrıştığı nokta işlemciler. Poco M3’te, 11 nanometrelik süreçle üretilen Snapdragon 662 bulunurken Redmi Note 9’da MediaTek’in Helio G85 işlemcisi bulunuyor. Bu noktada MediaTek işlemci kullanılması bazı kullanıcıların kafasını karıştıracaktır fakat MediaTek’in G yani Gaming ailesi, ciddi bir performans atılımı yaptı özellikle G90T ve G95’le beraber. G85 ve G95 arasında bugün ciddi bir fark olsa da; G85 de kesinlikle kötü bir işlemci değil. Öte yandan iki işlemci için de belirtmek istediğim bazı detaylar var. Snapdragon 665 Nisan 2019’da tanıtılmıştı Snapdragon 662 ise her ne kadar 2021’e girmiş olsak da 2020 yılının güncel işlemcilerinden biriydi. Bu noktada M3’ün 665 yerine 662 kullanıyor olması da bir avantaj.

Helio G85 ile ilgili de ilk duyumları 2019 yılında alsak da; yine 2020 yılında satışa sunulan işlemcilerden biri. Bu noktada iki tarafın da nispeten güncel işlemcileri kullanması güzel. Oyun konusunda da PubG’de Redmi Note 9 HD Grafiklerde Yüksek kare hızında oyunu açabiliyor. G85 oyun performansı yönünden cidden iyi seviyede. Poco M3’deyse Pubg’yi Dengeli Grafiklerde Orta Kare Hızı’nda oynayabiliyorsunuz. Yaptığım performans testlerinde de aldıkları sonuçlar şu şekilde: AnTuTu’da Redmi Note 9: 190977 Puan, M3: 184.420 puan aldı. GeekBench’te Redmi Note 9 tek çekirdekte 362, çoklu çekirdekte 1.310 puan aldı. Poco M3, tek çekirdekte 315 çoklu çekirdekte 1.384 puan aldı. 3D Mark’ta Wildlife’da Redmi Note 9 682 puan M3, 373 puan aldı. Sling Shot’ta da Note 9 1.753, M3 1.859 puan aldı.

Tasarım yönünden bizce Poco M3 önde

Gelelim tasarımlara çünkü bana kalırsa iki cihazın en çok ayrıştığı noktalardan bir diğeri de tasarımları. Ben bu noktada önce Poco M3’le başlayacağım çünkü Poco burada hiç alışkın olmadığımız bir şey yaptı ve kamera modülünün etrafını Piano Black bir yüzeyle kapladı. Siyah rengi seven biri olarak Piano Black’i de hep çekici bulmuşumdur ve giriş segmenti bir telefonda böyle bir detay oluşturulmuş olması güzel. Ama hatırlatayım piyano siyahının şöyle bir dezavantajı var: çok leke tutuyor.

Şimdi diyeceksiniz ki ya günümüzde hemen hemen bütün telefonlar çok leke tutuyor evet haklısınız ama Poco M3’te arka tarafta mat plastik bir yüzey var ve burada deri hissiyatı oluşturmaya çalışmışlar ve bu yüzey leke tutmuyor. Hal böyle olunca telefonunuzun üst kısmı lekeli olurken aşağısı temiz kalıyor. Bunun titiz kullanıcılar için problem olabileceğini söyleyebilirim. Bir de benim değineceğim son nokta buraya kocaman şekilde POCO logosu koyulmuş olması. Bu benim kişisel görüşüm fakat ben böyle marka logolarının insanların gözüne gözüne sokulmasına karşıyım yani bu bir Lamborghini veya Maserati logosu olsa bile abartmamak gerek diye düşünüyorum. Keşke logoyu daha minimal bir şekilde yerleştirselermiş dedim ben. Ama buradaki iyi nokta kamera çıkıntısını minimum seviyede tutabilmeyi başarmışlar. Ben de böyle seviyorum zaten.

Parmak izi okuyucusu için durum ne

Redmi Note 9 tarafındaysa yine Redmi Note 9 ailesinde sürekli olarak gördüğümüz ve göz alışkanlığı edindiğimiz tasarım anlayışı var. Bu yüzden tek tek her detayı artık anlatmaya gerek yok diye düşünüyorum ama kısaca değineyim. Arka tarafta yukarıda simetrik olarak konumlanmış 4’lü kamera modülü var. Buradaki kamera modülü Poco M3’e oranla daha büyük bir çıkıntıya sahip. Tasarım konusunda diğer bir büyüklük farklılık da Redmi Note 9’da parmak izi okuyucu arkada bulunurken Poco M3’te güç tuşuna entegre edilmiş durumda. Ya şu parmak izi okuyucuyu arkaya almasalar çok mutlu olacağım gerçekten. Güç açma tuşuna entegre parmak izi okuyucu benim gözümde en kullanışlısı.

Ön tarafa geçersek de Poco’da damla çentik Redmi’de delikli ekran görüyoruz. Burada değinmem gereken nokta ön taraftaki malzeme kalitesi. Redmi Note 9 Corning Gorilla Glass 5 kullanırken Poco M3 Gorilla Glass 3 kullanıyor. Bu noktada Redmi Note 9’un hanesine artı puan yazıyoruz. Onun dışında ekran boyutu 2’sinde de aynı ve 6.53 inç. Ekran kasa oranı da aynı. Hatta cihazların ölçüleri bile hemen hemen aynı. O yönden eliniz küçükse veya büyükse biri diğerinden daha iyi diyebilmem mümkün değil.

Poco M3 stereo hoparlörlere sahip

3. En büyük fark stereo ses. Şöyle ki; Poco M3 birçok amiral gemisi cihazda bile zar zor gördüğümüz bir şekilde stereo hoparlörlere sahip. M3’teki stereo hoparlörler ses yüksekliği anlamında Note 9’a göre büyük bir avantaja sahip olmasa da netlik bakımından daha temiz bir ses sunuyor. O yüzden ses konusunda da ben oyumu M3’ten yana kullanıyorum.

en büyük farklılık da batarya tarafında. Redmi Note 9, 5020 mAh kapasiteli bir bataryaya sahipken Poco M3 6.000 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip. Ayrıca Snapdragon 662 de Helio G85’e göre daha ihtiyatlı güç tüketimine sahip olan bir işlemci. Bu durum batarya performansına da yansıyor. Full ekran parlaklığında gerçekleştirdiğim PC Mark testlerinde Redmi Note 9 7 saat 37 dakika ekran süresi verdi. Poco M3 de 11 saat 51 dakika ekran süresi verdi. Buradan bile batarya performansı arasındaki farkları anlıyoruz zaten. Bu noktada Helio G85’in daha güçlü bir işlemci olsa da; tüketim konusunda daha agresif olduğunu da hesaba katmak lazım. Yani bu farkın tek nedeni aradaki batarya kapasitesi farkı değil.

Gelelim en çok merak edilen noktaya yani kamera performansına. İki cihazda da 48 MP ana kamera var. Yeterli ışık altında Poco M3 renkleri biraz daha abartıp doğal renklerin dışına çıkabiliyor yani yeşiller daha yeşil kırmızılar daha kırmızı oluyor. Bundan hoşnut olmayanlar olabilir ve doğala yakın renkleri görmek isteyenler olabilir. Daha parlak renkler elde etmek isteyen kullanıcılar M3’ü, daha doğal renkler elde etmek isteyenler de Redmi Note 9’u tercih edebilir. Ama gece performansı konusunda kimsenin itiraz etmeyeceğini düşündüğüm bir nokta var ki o da grenlenmelerin ve bozulmaların Poco M3’te çok daha az olduğu. Gece çekimlerinde benim tercihim kesinlikle Poco M3 olurdu.

Video performansı

Video tarafına gelince de iki cihazda da yetersiz ışıkta sürekli olarak bir auto focus atma durumu oldu. Zaten bunu video örneklerinde de göreceksiniz. Bu arada bu çekimleri tripodla yaptığımı da hatırlatayım. Kamera konusundaki genel yorumuma gelecek olursam ben oyumu Poco M3’ten yana kullanacağım. Renklerin Poco M3’teki halini daha çok beğeniyorum. Ayrıca bence giriş segmenti için gayet iyi bir kamera kalitesi var M3’te. M3 elimize ilk ulaştığında da Ersin Abi birçok fotoğraf paylaşmıştı ve hepimiz vay M3’e bak bayağı iyi çekmiş diye bakıyorduk. Yine aynı şekilde ben de cihazın kamera performansından memnun kaldım. Ama burada M3’ü eleştireceğim bir nokta var. Maalesef M3’te geniş açılı kamera yok. Ana kameraya ek olarak sadece 2 megapiksel makro kamera ve 2 megapiksel derinlik sensörü var. Redmi Note 9’da bunlara ek olarak bir de 8 MP ultra geniş açılı kamera var bu sayede Note 9’da geniş açılı çekimler yapabiliyorsunuz.

Tabi M3’ün avantajlarının yanında geniş açı olmaması bence kabul edilebilir ama benim için geniş açı olmazsa olmaz diyenler de olacaktır. Geniş açı kameranın olmaması eleştirilebilir ama ben yine de toplam anlamda konuşayım bu karşılaştırmada tercihim Poco M3’ten yana olurdu tabi burada fiyat da önemli olacak ama eşit fiyatlarda olduklarını varsayalım hadi. Eşit fiyat bandında Poco M3 bu karşılaştırmada benim kazananım oldu. Tabi M3, beklediğimiz fiyatlandırmayı yakalayamazsa o zaman düşüncelerim değişebilir.