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Poco M3 için zorlu kapışma! | Redmi Note 9 ve Poco M3 karşı karşıya
Poco M3, henüz Türkiye’de olmasa da biliyorsunuz ki Almanya’da satışa çıktı. Hatta biz de bir takipçimiz aracılığıyla M3’ü Türkiye’ye getirebilmeyi başardık ve M3’ün çok detaylı bir inceleme videosunu da Ersin Abi sizler için yayınladı. Cihazın çok yakında Türkiye’de satışa sunulacağını da biliyoruz. O yüzden biz de sizin için M3’ü en dişli rakiplerinden biri olan Redmi Note 9’la karşılaştırdık.
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Samsung Galaxy S21 ailesi değerlendirmesi | Uzun uzun konuştuk!
Samsung Galaxy S21 ailesi tanıtıldı. 10.000 TL’den başlayan fiyatlarla satılan Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ ve Galaxy S21 Ultra modellerini Aydoğan, Ersin ve Eray lansmanın hemen ardından değerlendiriyor.
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Samsung Galaxy S21 ailesi değerlendirmesi | Uzun uzun konuştuk!
S21 ailesi her zaman olduğu gibi üç modelden oluşuyor. S21, S21+ ve S21 Ultra modelleriyle gelen cihazlarda S21 ve S21+ benzer özellikler ile gelirken, S21 Ultra’da önemli gelişmeler var. Peki HWP ekibi bu cihlazlar hakkında neler düşünüyor? Detayları bu uzun uzun konuştuğumuz videoda!
Samsung Galaxy S21 özellikleri
151.7 x 71.2 x 7.9 mm
171 gram
6.2 inç 2400 x 1080 piksel Dynamic AMOLED 2X ekran
60-120 Hz tazeleme hızı
HDR10, 1300 nit
Gorilla Glass Victus koruma
8 GB RAM
128/256 GB depolama
64 MP telefoto (OIS)
12 MP ultra geniş açı (120 derece)
12 MP ana kamera (OIS)
10 MP ön kamera
8K 30fps, 4K 60fps, FHD 120fps, HD 960fps
4.000 mAh batarya
Hızlı şarj desteği
Qi kablosuz şarj desteği
Bluetooth 5.0
Wi-Fi ax
NFC
5G
Samsung Galaxy S21+ özellikleri
161.4 x 75.6 x 7.8 mm
202 gram
6.7 inç 2400 x 1080 piksel Dynamic AMOLED 2X ekran
60-120 Hz tazeleme hızı
HDR10, 1300 nit
Gorilla Glass Victus koruma
8 GB RAM
128/256 GB depolama
64 MP telefoto (OIS)
12 MP ultra geniş açı (120 derece)
12 MP ana kamera (OIS)
10 MP ön kamera
8K 30fps, 4K 60fps, FHD 120fps, HD 960fps
4800 mAh batarya
Hızlı şarj desteği
Qi kablosuz şarj desteği
Bluetooth 5.0
Wi-Fi ax
NFC
5G
Samsung Galaxy S21 Ultra özellikleri
165.1 x 75.6 x 8.9 mm
228 gram
6.8 inç 3200 x 1440 piksel Dynamic AMOLED 2X ekran
1-120 Hz tazeleme hızı
HDR10, 1600 nit
Gorilla Glass Victus koruma
12 GB RAM
128/256/512 GB depolama
108 MP ana kamera (OIS)
12 MP ultra geniş açı (120 derece)
10 MP telefoto (3x zoom)
10 MP periskop (10x zoom)
40 MP ön kamera
8K 30fps, 4K 60fps, FHD 120fps, HD 960fps
5000 mAh batarya
Hızlı şarj desteği
Qi kablosuz şarj desteği
Bluetooth 5.0
Wi-Fi ax
NFC
5G
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REALME 7 PRO İLE 1 AY GEÇİRMEK | Dilşah’la 1 ay #1
Realme 7 Pro ile 1 ay videomuz ile karşınızdayız. Realme 7 Pro modelini bir ay boyunca kullanan Dilşah, kendi görüşlerini bu videoda aktarıyor. Artık HWP’de Dilşah’ın rol alacağı bir serimiz daha var. “Dilşah ile 1 ay” adını verdiğimiz serimizde Dilşah her ay farklı bir telefonu deneyimleyerek HWP ekranlarında aktaracak.
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REALME 7 PRO İLE 1 AY GEÇİRMEK | Dilşah’la 1 ay #1
İlk olarak Realme 7 Pro cihazını deneyimleyen Dilşah’ın bu yılın en dikkat çeken telefonlarından biri hakkındaki düşüncelerini, beğendiği ve beğenmediği noktaları da bu videoda görebilirsiniz.
İyi seyirler…
Realme 7 Pro özellikleri
Boyut: 160.9 x 74.3 x 8.7 mm
Ağırlık: 182 gr
Ekran: 6,4 inç Super AMOLED
İşlemci: Snapdragon 720G (8 nm)
RAM: 8 GB
Depolama: 128 GB
Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
Ön Kamera: 32 MP
Batarya: 4500 mAh
Hızlı Şarj: 65W Hızlı Şarj
Video
“WhatsApp’sız da yaşanabilirmiş” | WhatsApp olmadan yaşanır mı? #Gün2
WhatsApp olmadan yaşanır mı testimizin ikinci günündeyiz. Bakalım Dilşah’ın hayatında ne gibi değişiklikler olmuş.
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“WhatsApp’sız da yaşanabilirmiş” | WhatsApp olmadan yaşanır mı? #Gün2
WhatsApp uygulamasını telefondan kaldıran Dilşah’ın ikinci 24 saatlik serüveni ve ikinci günden herkese selamlar 🙂 WhatsApp’ı silme kararı ardından günleri nasıl geçti, WhatsApp ihtiyacı arttı mı? Bu videoda görebilirsiniz.
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Yazan: mehmett, 3 saat önce
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