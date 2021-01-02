Akıllı Telefon
2.300 TL Olursa Süper Olur 👍👍👍 | POCO M3 İnceleme
POCO M3 incelemesiyle karşınızdayız. Daha önce Almanya’dan getirttiğimiz ve bu ay içerisinde ülkemizde satışa çıkması beklenen modelin detayları videomuzda!
İlginizi çekebilir; POCO M3 ELİMİZDE! | İşte beklenen telefon!
2.300 TL Olursa Süper Olur 👍👍👍 | POCO M3 İnceleme
Xiaomi’nin 24 Kasım 2020 günü global lansmanını yaptığı POCO M3’ün kutu açılışını daha önce kanalımızda yayınlamıştık. (https://youtu.be/N80w6r-9Aaw adresinden bu videoya ulaşabilirsiniz).
Ayrıca POCO M3’ü nasıl edindiğimizi de yine bir video aracılığıyla sizinle paylaşmıştık. Bu cihazı bize hediye eden Selim’e bir kez daha teşekkür ederiz. (https://youtu.be/nEVSU7EyVwE adresinden bu videoya ulaşabilirsiniz).
Şimdi sıra geldi yurt dışında 150 USD fiyatla satılan POCO M3’ün incelemesine.
Bu videomuzda Ersin 10 günü aşan bir süre kullandığı POCO M3’ü sizlere anlatıyor. 10 gün boyunca çektiği tüm fotoğrafları da sizlerle paylaşıyor.
Türkiye’de kaç TL fiyatla satılırsa ilgi göreceğini anlatıyor.
Tabii ki bunu yaparken güncel dolar kurunu baz alıyor ve M3’ün ülkemizdeki olası satış fiyatını hesaplıyor.
POCO M3 modelinin Xiaomi Mi Note 10 Lite ve benzer cihazlarla kıyaslama videoları da yakında kanalımızda olacak.
Telefonun Teknik Özellikleri:
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 662
GPU: Adren 610
İşletim Sistemi: Android 10
Arayüz: MIUI 12
Bellek: 4GB RAM + 128GB ROM
Ekran: 6,53″ FHD+
Batarya: 6.000 mAh (18W hızlı şarj desteği)
Arka Kamera: 48 MP’lik ana kamera + 2 MP’lik makro kamera + 2 MP’lik derinlik sensörü
Ön Kamera: 8 MP
Boyutlar: 162,3 mm yükseklik, 77,3 mm genişlik, 9,6 mm kalınlık
Ağırlık: 198 gr
POCO M3 modeli ile alakalı sorularını yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz. Aynı zamanda kıyaslamamızı isteyeceğiniz modelleri de belirtmeyi unutmayın!
Akıllı Telefon
Huawei Mate 40 Pro “Derinlemesine” İnceleme | Yılın son bombası?!
Huawei Mate 40 Pro derinlemesine incelemsiyle karşınızdayız. Huawei’nin son bombası Mate 40 Pro’nun sunduğu avantajlar ve çeşitli özelliklerini ayrıntılı olarak aktarıyoruz.
İlginizi çekebilir; MATE 40 PRO ISINIYOR MU? | 60 dk 4K 60 fps video kaydı ile denedik!
Huawei Mate 40 Pro “Derinlemesine” İnceleme | Yılın son bombası?!
Huawei Mate 40 Pro ile çekilen fotoğraf örnekleri için; http://hwp.to/38aOvyV
Mate 40 Pro, 2020 yılını sorunlu geçiren Huawei’nin son kozu olarak dikkat çekiyor. Kirin 9000 yonga seti ile en güçlü mobil işlemci kümesini kullanan cihaz, kamera, performans ve birçok konuda ön plana çıkıyor.
Mate 40 Pro ekran özellikleri
Huawei Mate 40 Pro, 6,76 inç kavisli bir OLED ekran ile geliyor. 88 derece eğimli ekranı şık bir görünüm sunarken, tek elle kullanım için uygun hale getirilmiş. Avucunuzdan gelen ekran temasları yapay zeka ile fark edilerek telefonda takılma gibi sorunların önüne geçiyor. Yüksek tazeleme hızı konusunda 90 Hz sunabilen bu ekran, HDR10 desteği de sağlıyor.
Kamera, o nasıl kamera?!
Telefonda üç arka ve tek ön kamera yer alırken, arkada dördüncü sensör olarak lazer bir sensör, önde de yardımcı bir 3D TOF sensörü konumlandırılmış. 50 MP ana kamerada 1/1,28 inç boyutunda bir lens kullanılıyor. RYYB renk filtesi, otomatik odak ve lazer AF desteği mevcut. 20 MP değerindeki ultra geniş açılı kamera özellikle video odaklı bir lens. Bu lens ile gerçekten oldukça iyi video çekimleri HDR destekli çekimler de yapabiliyorsunuz. 13 MP telefoto lens ise 5x optik, 10x hibrit ve 50 kata kadar da dijital hakınlaştırma desteği ve OIS barındırıyor.
Ön kamera 13 MP çözünürlüğünde ve yardımcı 3D TOF sensör ile gerçekten inanılmaz bir hızda odaklama yapabiliyor. Hem ön hem arkada 4K 60 fps video desteği sunuyor olması güzel. Ancak 10 dk sınır koyulmasını anlayamadık. Yaptığımız testlerde Huawei Mate 40 Pro cihazında aşırı ısınma da görmedik.
Performans kralı Kirin 9000
Huawei’nin 5nm sürecinden geçen, 15 milyardan fazla transistör barındıran yeni nesil yonga seti Kirin 9000 birçok konuda bir hayli iddialı. Benchmark skorlarında zirveye farkla oturan bu yonga seti, NPU kanadında da yapay zeka için muhteşem işler yapabiliyor. Telefonda yer alan Mali-G78 MP24 grafik işlem birimi ise oyun noktasında her türlü desteği vererek en yüksek ayarlarda oyun deneyimini sorunsuz karşılıyor.
Telefonda 8 GB bellek ve 256 GB UFS 3.1 depolama da mevcut. Dilerseniz Huawei Nano Memory ile depolama alanını artırabilirsiniz. Ancak bu zor bulunan ve pahalı bir kart. Bu nedenle 256 GB da yeterli olacaktır gibi.
Eksikler kapatılmış bir telefon
5G desteği, Wi-Fi 6, BT 5.2, NFC ve kızılötesi gibi bağlantı teknolojileri destekleyen Huawei Mate 40 Pro, eksikleri tamamen kapatmış. Artık oldukça iyi video çekerken, aynı zamanda 66 Watt değerinde süper hızlı bir şarj da sağlıyor. Dilerseniz 4.400 mAh bataryayı 50 Watt kablosuz şarj cihazı ile de doldurmak mümkün.
Genel olarak video performansı oldukça toparlanmış, stereo hoparlör, IP68 gibi desteğiyle beklenen, istenen yeniliklerin getirildiği bir cihaz olarak karşımızda Mate 40 Pro. Fiyatına diyecek bir şey yok, ancak alan kişi memnun olarak yıllarca kullanacaktır.
Akıllı Telefon
HUAWEI MATE 40 PRO ön inceleme | Huawei’nin yeni kralı ofiste!
Huawei Mate 40 Pro ön incelemesiyle karşınızdayız. Huawei’nin Türkiye’de satılan en yeni ve en güçlü telefonu Mate 40 Pro ofise ulaştı.
İlginizi çekebilir; Huawei’nin harita uygulaması Petal Maps, AppGallery’de yayınlandı
HUAWEI MATE 40 PRO ön inceleme | Huawei’nin yeni kralı ofiste!
Pro+ modelini bir kenara koyarsak şu anda Huawei’nin ürettiği en iyi telefon olan Mate 40 Pro, sunduğu özellikler ile deyim yerindeyse dört dörtlük bir telefon haline gelmiş. Daha önceki modellerinde bulunan eksiklerini tamamlayan telefonda önemli artılar mevcut.
9.1 mm inceliğinde ve 212 gram ağırlığında olan telefon, kıvrımlı ekran ve düzgün ağırlık dağılımı sayesinde rahat bir kullanım vadediyor. 6,76 inç boyutunda ve 18,5:9 ekran oranı sunan OLED ve kıvrımlı ekranı, Mate 30 Pro’ya göre daha azaltılmış ve tek elde dahi kullanılabilir hale getirilmiş. Ekranda HDR10 desteği ve 90 Hz tazeleme hızı da mevcut.
Gücünü Huawei’nin en yeni Kirin 9000 işlemcisinden alan Mate 40 Pro hem performans hem de verimliikte fazlasıyla dikkat çekiyor. 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı da oldukça yeterli. Ancak Kirin 9000 işlemcisinin sunacağı performansı ve detayları da gelecek olan inceleme videosunda aktaracağız. Testler, oyunlar ve dahası incelemede olacak.
Kamera lideri!
50 MP ana kamerasının yanı sıra 20 MP ultra geniş sine kamera, 12 MP telefoto ve lazer lens kullanan cihaz, fotoğraf ve video konusunda da en iyisi olmayı başarmış. 13 MP ön kamerası da fazlasıyla yeterli ve dikkat çekici çekimler sunuyor. Bu kameranın detaylarına da ilerleyen günlerde gelecek inceleme ile detaylı olarak değineceğiz.
4400 mAh bataryası 66 Watt hızlı şarj ile kolayca şarj olabilirken 50 Watt da kablosuz şarj desteği sunuyor. Ayrıca App Gallery’e gelen yeni uygulamalar ile dilediğiniz uygulamayı bulabilir, arama ve harita ihtiyacınızı da Petal Search ve Petal Maps ile çözebilirsiniz.
13.999 TL fiyatla satışa çıkan Huawei Mate 40 Pro modelinin detayları ve ön değerlendirmesini izleyebilirsiniz. Sorularınızı da yorumlar bölümünden bizlere aktarmayı unutmayın. İyi seyirler…
Akıllı Telefon
Nokia 225 ile HMD Global, oldukça uygun bir telefon sunuyor
Nokia markasının sahibi HMD Global, Amerika Birleşik Devletleri’nde yeni bir telefon piyasaya sürdü. Cihazın ismi ise Nokia 225 4G.
İlginizi çekebilir: Nokia, yeni bir Android Go telefonu tanıtacak
Tahmin edilebileceği üzere telefon, kullanıcıların geneline hitap etmiyor. Cihaz daha çok ilk defa telefon sahibi olacak çocuklar için; veya oldukça temel özelliklere sahip bir cihaz arayan kişilere uygun bir şekilde üretilmiş durumda. Aynı zamanda ikinci bir cihaz olarak da kolaylıkla kullanılabilme imkanı sunabilecek gibi duruyor.
HMD Global yetkililerinden Juho Sarvikas’ın söylediğine göre Nokia, amacı ve sloganı doğrultusunda her türlü bütçeye yönelik cihazlarıyla ve insanlara sağladıkları imkanlarla onları bağlı tutmak için çalışmaya devam ediyor. Bu cihazın da bu amacın bir parçası olduğunu belirtirken Sarvikas, cihazda bütün temel özelliklerin yanında sağlamlığın ve güvenilirliğin oldukça uygun bir fiyata karşılık sunulduğunun altını çiziyor.
Cihazın özelliklerine gelecek olursak, Nokia 225 4G 2.4 inç QVGA ekrana sahip olup kullanıcıların karşısına tek bir kamera ile çıkıyor. İşlemci yönünde ise Unisoc USM9117 yonga seti tercih edilmiş. Hafıza olarak 128MB RAM ile birlikte depolama alanında 64MB’lık bir kapasite sunan cihaz, Series 30+ işletim sistemiyle birlikte geliyor. Telefonun pili ise 1150 mAh ve değiştirilebilir özellikli bir batarya sunuyor.
Ön tarafta bir Micro USB girişiyle birlikte Bluetooth 5.0 desteği cihaz tarafından veriliyor. Telefon iki sim kartı desteğine sahip ve 3.5mm bir kulaklık girişini kablosuz FM radyo ile birlikte görmek mümkün. Bilinen ve sevilen klasik yılan oyunuyla beraber ise takım tamamlanmış oluyor.
Nokia 225 4G, şirketin sitesi üzerinden ve diğer üçüncü parti satıcılar tarafından piyasaya sürülmüş durumda. Fiyatı ise 49 Amerikan Doları olan telefon, renk seçeneği olarak Metalik Kum, Siyah ve Mavi renklerini sunuyor.
Forumdan Son Mesajlar
-
Yazan: market2020, 20 saat önce
-
Yazan: Senior_can, 1 hafta önce
-
Canlı Kripto Para Fiyat Takibi
Yazan: bbozmen, 1 hafta önce
-
Yazan: bbozmen, 1 hafta önce
-
Okuma Önerisi: Kripto Para Birimlerinin Geçmiş Yıllara Dayanan Tarihi
Yazan: bbozmen, 1 hafta önce