Çinli teknoloji devi Xiaomi, bir süredir Poco F6 Pro isimli akıllı telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Akıllı telefon orta segment için piyasaya sürülecek. Geldiğimiz noktada bugün ise Poco F6 Pro batarya özellikleri sızdırıldı. Detaylar haberde.

Poco F6 Pro bataryası neler sunacak?

Poco F6 Pro batarya özellikleri FCC listesinde sızdırıldı. Sızdırılan FCC listesinde göre Poco F6 Pro bataryası 5000 mAh olacak. Poco F6 Pro bataryasının şarj hızı ise şimdilik bilinmiyor.

Poco F5 Pro neler sunuyor?

Poco F5 Pro, 1440×3200 piksel çözünürlükte bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 6.67 inç büyüklükte ve 120 hz ekran yenileme hızına sahip. Ekran paneli olarak ise AMOLED bir panel kullanılıyor.

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Poco F5 Pro kaputun altında Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 8 GB/ 12 GB/ 16 GB RAM ve 256 GB/ 512 GB/ 1 TB dahili depolama eşlik ediyor. Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti gücünü 67W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh büyüklükte bir bataryadan alıyor. Akıllı telefonun kablosuz şarj desteği de bulunuyor.

Kamera tarafında ise Poco F5 Pro üçlü bir arka kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Bu arka kamera kurulumunda bizleri OIS destekli 64 MP çözünürlükte bir ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya 8 MP çözünürlükte ultra geniş açılı kamera ve 2 MP çözünürlükte makro kamera eşlik ediyor. Akıllı telefon ön tarafta selfieler ve görüntülü aramalar için 16 MP çözünürlükte bir ön kameraya da sahip.