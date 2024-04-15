Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisine sahip olan Xiaomi 14 Ultra ile en iyi grafiklere sahip olan 10 oyunu sizler için derledik. Rastgele sıralamada hazırladığımız videoda farklı türlerdeki oyunların da olmasına dikkat ettik.

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Not: Bu videoda yer alan Xiaomi 14 Ultra modeli telefon, inceleme örneği olarak Xiaomi Türkiye tarafından temin edilmiştir.

En İyi Grafiklere Sahip 10 Oyun