Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisine sahip olan Xiaomi 14 Ultra ile en iyi grafiklere sahip olan 10 oyunu sizler için derledik. Rastgele sıralamada hazırladığımız videoda farklı türlerdeki oyunların da olmasına dikkat ettik.
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İçindekiler
EN İYİ GRAFİKLERE SAHİP 10 MOBİL OYUN | En İyi Mobil Oyunlar
Not: Bu videoda yer alan Xiaomi 14 Ultra modeli telefon, inceleme örneği olarak Xiaomi Türkiye tarafından temin edilmiştir.
En İyi Grafiklere Sahip 10 Oyun
- Genshin Impact
- Call of Duty Warzone
- Dead Cells
- Real Racing 3
- Need for Speed: No Limits
- Grand Theft Auto: San Andreas
- GRID Autosport
- Mortal Kombat
- Dead by Daylight
- Dead Trigger 2