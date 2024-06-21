Not: Bu videoda yer alan POCO F6 modeli telefon, inceleme örneği olarak XiaomiTürkiye tarafından temin edilmiştir
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POCO F6 Nasıl Fotoğraf / Video Çekiyor?
Xiaomi’nin en son piyasaya sürdüğü telefonu POCO F6 modelinin fotoğraf ve video performansına göz atıyoruz. Ana kamera olarak 50 MP değerindeki Sony IMX 882 sensörünü kullanan telefonda 8 MP’lik Sony IMX 355 ultra geniş açı lensi ve önde ise 20 MP OmniVision OV20B sensörü yer alıyor. Peki bu sensörler ile yapabileceği çekimler nasıl? Gelin hep beraber göz atalım.
POCO F6 Teknik Özellikleri:
- Boyut: 160,5 x 74,4 x 7,8mm
- Ağırlık: 179 gram
- Renk: Siyah, Yeşil, Titanyum
- Koruma: IP64, Corning Gorilla Glass Victus
- Ekran: 6,67 inç CrystalRes 1,5K Flow AMOLED 120 Hz 12 bit
- Dokunmatik Örnekleme: 480 Hz
- PWM karartma: 1920 Hz
- Parlaklık: 500 nit, 1000-1200 nit (HBM), 2400 nit
- Ekran Geliştirme: %100 DCI-P3, Dolby Vision, HDR 10+
- İşlemci: Snapdragon 8s Gen 3
- Bellek / Depolama: 8 GB + 256 GB / 12 GB + 512 GB
- Bellek / Depolama Türü: LPDDR5X / UFS 4.0
- Soğutma: LiquidCool 4.0
- Ana Kamera: 50 MP Sony IMX882 f/1,59
- Geniş Açı: 8 MP Sony IMX355
- Video: 4K 60 fps
- Ön Kamera: 20 MP OV20B f/2,2
- Video: FHD 60 fps
- Bağlantı: Çift SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, Kızılötesi
- Ses: Stereo hoparlör, Dolby Atmos, Hi-Res Audio, Hi-Res Audio Wireless
- Arayüz: Xiaomi HyperOS, Android 14
- Batarya: 5000 mAh
- Şarj: 90 Watt Turbo Şarj