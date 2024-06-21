Not: Bu videoda yer alan POCO F6 modeli telefon, inceleme örneği olarak XiaomiTürkiye tarafından temin edilmiştir

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Xiaomi’nin en son piyasaya sürdüğü telefonu POCO F6 modelinin fotoğraf ve video performansına göz atıyoruz. Ana kamera olarak 50 MP değerindeki Sony IMX 882 sensörünü kullanan telefonda 8 MP’lik Sony IMX 355 ultra geniş açı lensi ve önde ise 20 MP OmniVision OV20B sensörü yer alıyor. Peki bu sensörler ile yapabileceği çekimler nasıl? Gelin hep beraber göz atalım.

POCO F6 Teknik Özellikleri: