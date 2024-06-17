Not: Bu videodaki POCO F6 modeli cihaz Xiaomi Türkiye tarafından tedarik edilmiştir.

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Xiaomi markasının geçtiğimiz ay Dubai’de tanıttığı oyuncu odaklı telefonu POCO F6, içerisindei Snapdragon 8s Gen 3 modeli işlemcisiyle dünyada ilk olmayı başarıyor. Peki yapı olan 8 Gen 3’e benzeyen ve performans bazında 8 Gen 2’ye rakip olan bu işlemcinin oyun performansı nasıl?

Bu videoda PUBG Mobile’da 120 FPS ve Genshin Impact’te 60 fps en yüksek ayarlarda ısı ve batarya değerleriyle beraber test ettiğimiz telefonun oyun performansına gelin beraber göz atalım.