Qualcomm, Snapdragon 7 Plus Gen 2‘li Poco F5’in yakında Hindistan’da piyasaya sürüleceğini doğruladı. Poco F5 lansmanı Poco tarafından değil Qualcomm tarafından onaylandı. Yonga üreticisi, Poco F5‘in yaklaşan lansmanını Twitter üzerinden duyurdu.

Qualcomm, Poco F5’in Snapdragon 7 Plus Gen 2 yonga seti tarafından destekleneceğini doğruladı. Aslında F5, Hindistan’ın söz konusu yonga setiyle gelen ilk akıllı telefonu olarak faturalandırılıyor. Daha fazla ayrıntı bekleniyor.

Get ready for the #Indiadebut of our most powerful 7-series chipset, the Snapdragon 7+ Gen2 with POCO F5!@IndiaPOCO pic.twitter.com/J5El1irM7o

— Snapdragon India (@Snapdragon_IN) April 25, 2023