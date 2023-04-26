Qualcomm, Snapdragon 7 Plus Gen 2‘li Poco F5’in yakında Hindistan’da piyasaya sürüleceğini doğruladı. Poco F5 lansmanı Poco tarafından değil Qualcomm tarafından onaylandı. Yonga üreticisi, Poco F5‘in yaklaşan lansmanını Twitter üzerinden duyurdu.

Qualcomm, Poco F5’in Snapdragon 7 Plus Gen 2 yonga seti tarafından destekleneceğini doğruladı. Aslında F5, Hindistan’ın söz konusu yonga setiyle gelen ilk akıllı telefonu olarak faturalandırılıyor. Daha fazla ayrıntı bekleniyor.

Get ready for the #Indiadebut of our most powerful 7-series chipset, the Snapdragon 7+ Gen2 with POCO F5!@IndiaPOCO pic.twitter.com/J5El1irM7o — Snapdragon India (@Snapdragon_IN) April 25, 2023

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Söylentilere göre Poco F5, kısa bir süre önce Çin’de piyasaya sürülen Redmi Note 12 Turbo’nun yeniden markalaştırılmış hali olacak. Note 12 Turbo da gücünü Snapdragon 7 Plus Gen 2’den alıyor. Poco F5’in gerçekten de Redmi Note 12 Turbo olduğu ortaya çıkarsa, burada ve orada birkaç değişiklikle, 1080p çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip 6,67 inç OLED ekranla gelmesini bekleyebiliriz.

Redmi Note 12 Turbo’nun geri kalan özellikleri arasında Xiaomi’nin Android 13’lü MIUI 14’ü, 67W hızlı şarjlı 5.000mAh pil, 64MP ana, 8MP ultra geniş ve arkada 2MP makro sensör, 16MP selfie atıcı, çift hoparlör, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 ve NFC yer alıyor.

Bağlam için Poco F4, 1300nit’e kadar en yüksek parlaklığa ve HDR10 + ve Dolby Vision desteğine sahip 6,67 inç 120Hz E4 Super AMOLED ekrana sahip. Poco F4’ün kaputunun altında Qualcomm’un 12 GB’a kadar LPDDR5 RAM ve 256 GB’a kadar UFS3.1 depolama alanı ile eşleştirilmiş Snapdragon 870 çipi bulunuyor. Telefonu besleyen, 67W hızlı şarj desteğine sahip 4.500mAh batarya kapasitesine sahipç