Xiaomi, geçtiğimiz günlerde kameraözellikleri ve teknik özellikleri nedeniyle büyük beğeni toplayan en yeni amiral gemisi modeli Xiaomi 13 Ultra’yı piyasaya sürdü. Ancak tüm elektronik cihazlarda olduğu gibi Xiaomi 13 Ultra da zaman içinde tamir ya da parça değişimi gerektiren sorunlarla karşılaşabiliyor. Xiaomi şimdi de garanti kapsamına girmeyen yedek parçaların onarım maliyetlerinin bir listesini yayınlayarak kullanıcılara karşılaşabilecekleri olası maliyetler hakkında fikir veriyor.

Xiaomi 13 Ultra’nın en önemli bileşenlerinden biri ekranı. Değiştirmeniz gerekirse, size yaklaşık 1.360 yuan yani yaklaşık 198 dolar mal olacak. Arka kamera kurulumu, cihazın bir başka önemli parçasıdır ve değiştirme maliyeti 1.450 yuan veya yaklaşık 210 dolar olarak açıklandı. Bu maliyetler yüksek gibi görünse de diğer üreticilerin yedek parça fiyatları ile kıyaslanabilir düzeyde.

Xiaomi 13 Ultra’nın ana kartı, genel performansından sorumlu olan cihazın kalbidir. 12GB+256GB sürümü için anakartı değiştirmenin maliyeti 2.320 yuan yani yaklaşık 337 dolar olarak açıklandı 16GB+1TB sürümü için maliyet 2.560 yuan’a yani yaklaşık 372 dolara çıkıyor. Bu maliyetler nispeten yüksektir ve bazı kullanıcılar için endişeye neden olabilir.

Xiaomi 13 Ultra’nın bataryası da zamanla değiştirilmesi gerekebilecek bir diğer önemli bileşen. Pili değiştirmenin maliyeti 159 yuan yani yaklaşık 23 dolardır ki bu makul bir fiyattır. Pil kapağını değiştirmenin maliyeti 180 yuan yani yaklaşık 26 dolardır. Garanti dışı onarımlar için tüm Xiaomi 13 Ultra yedek parçalarının 40 yuan yani yaklaşık 6 dolar işçilik ücreti içerdiğini unutmamak önemlidir.

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Onarım veya parça değiştirme ihtiyacını en aza indirmek için akıllı telefonunuza her zaman iyi bakmanız öneriliyor. Bununla birlikte, Xiaomi 13 Ultra’nız herhangi bir onarım veya değiştirme gerektiriyorsa, herhangi bir karar vermeden önce ilgili maliyetleri göz önünde bulundurmanız önemli. Bakalım Vivo parça değişimi konusunda rakibine karşı bir üstünlük kurabilecek mi?