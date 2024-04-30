Huawei, Android uygulama desteğinden tamamen ayrılmış olan işletim sistemi HarmonyOS NEXT’in yeni sürümü üzerinde büyük bir yoğunlaşma içerisinde. Şirket, özellikle Çin’deki büyük teknoloji devleriyle işbirliği yaparak HarmonyOS NEXT için yerel uygulamalar geliştirmeye odaklanmış durumda.

En son sızıntılar, HarmonyOS NEXT’in mevcut geliştirme aşamasının mevcut yazılımla karşılaştırılabilir bir kullanıcı deneyimi sunduğunu ortaya koyuyor. Bu bilgiler, önde gelen teknoloji sızıntılarıyla tanınan Digital Chat Station’dan geliyor ve Çin’de yaygın olarak kullanılan birçok uygulamanın HarmonyOS NEXT için özel olarak uyarlandığını gösteriyor. Huawei ayrıca uygulama ekosistemini genişletmek ve yeni ortaklarla işbirliği yapmak için adımlar atıyor.

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Ancak, içeriden gelen bilgilere göre, bu uygulamalar hala bazı işlevlerden yoksun olabilir, çünkü sürekli olarak optimize ediliyorlar. Bununla birlikte, yazılım beta aşamasına ulaştığında, eksik olan bu işlevlerin eklenmesi bekleniyor.

Huawei, şu anda HarmonyOS NEXT’in bir test sürümünü kullanıcı denemeleri için hazırlıyor. Şirketin muhtemelen Haziran ayında gerçekleşecek HDC 2024 etkinliğinde beta sürümünü duyurması bekleniyor. Bu zamana kadar, henüz duyurulmamış bazı önemli güncellemelerin olabileceği spekülasyonları var.

Sızıntılar, HarmonyOS NEXT’in geliştirme sürecine dair bir önizleme sunuyor. Yazılımın resmi olarak piyasaya sürülmesi için daha fazla gelişmeye ihtiyacı var ve Huawei, temel işletim sistemi işlevselliğini sürekli olarak geliştirmeye devam ediyor.

Dahası, önceki sızıntılar, HarmonyOS NEXT’in yakında Mate 70 serisi akıllı telefonlarla birlikte gelebileceğini gösteriyor. Huawei’nin Rotating Chairman’ı Xu Zhijun, Mate 70 serisiyle birlikte yeni bir yazılım sürümünün gelebileceğini ima etti. Her iki ürün için de henüz resmi bir lansman tarihi belirtilmemiş olsa da, söylentiler Ekim ayında bir çıkış olabileceğini öne sürüyor.