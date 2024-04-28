iPhone kullananların en büyük dertlerinden birisi pil sağlığı. Pil sağlığı telefonu kullanım alışkanlıklarına göre hızlı bir şekilde düşebiliyor. Kimi zamanda pil sağlığı en iyi durumda kalabiliyor. Apple, iPhone pil sağlığını 2 senelik süre içerisinde %80 seviyesinde 500 şarj döngüsü şeklinde ayarlıyor. Ancak kimi insanlar telefonlarını hor kullanıyor ve pil sağlığı yüzdesi hızlı şekilde aşağı iniyor.

Peki pil sağlığını en iyi seviyede tutmak için ne yapmalı ne yapmamalı? Eren 4 aydan beri kullandığı iPhone 15 Pro Max’in batarya sağlığını %100’da tutmayı başardı. Bunu nasıl gerçekleştirdi? iPhone kullananlar pil sağlığını en iyi şekilde nasıl koruyabilir? Bu videoda bu sorulara cevap veriyor. Siz de kullandığınız iPhone modelini ne kadar süredir kullandığınızı, pil sağlığınızı ve pil sağlığınızı korurken neler yaptıklarınızı yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

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