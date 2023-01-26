Xiaomi’nin bağımsız alt markası olan POCO, F4 Pro cihazının halefini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yeni POCO F5 Pro yakında raflarda yerine alacak. Marka tarafından çeşitli sosyal medyalarda paylaşımları başlayan cihaz, Federal İletişim Komisyonu (FCC) sertifika sitesinde de kendini gösterdi.

İçindekiler POCO F5 Pro FCC Sertifikasını Aldı

POCO F5 Pro FCC Sertifikasını Aldı

İlk olarak 23013PC75G model numarası ile listelenen yeni ürün, sahip olduğu “G” harfiyle de küresel pazar için hazırlandığını gün yüzüne çıkardı. POCO X5 Serisi ile beraber piyasaya sürülmesi beklenen cihazın bazı temel özellikleri de yapılan listeme ile sızdırıldı.

FCC sertifikasyon listesine göre POCO F5 Pro, MIUI 14’ü kutudan çıkar çıkmaz çalıştıracak. Güncel yazılımını iyi bir donanımla birleştiren akıllı telefon küresel pazarlarda 8GB + 128GB ve 12GB + 256GB depolama seçenekleriyle sunulacak.

POCO’nun yeni global canavarı bağlantı tarafında, WiFi a/b/g/n/ac/ax özelliğine sahip olduğu için hem 2.4GHz hem de 5GHz frekans bantlarında WiFi 6 ağlarını kontrol edebilecek. NFC ve Bluetooth destekleri de yeni cihazda yer alacak.

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FCC belgelerinin yanı sıra yeni akıllı telefon, uzun bir süredir çeşitli söylenti ve sızıntılara konu oluyor. Özellikle, bazı kaynaklar Poco F5 Pro’nun yeniden markalanmış bir Redmi K60 modeli olduğunu söylüyor. Bu sebeple Poco F5 Pro’nun 6.67 inçlik bir ekranla birlikte geleceğini tahmin edebiliriz.

Söz konusu ekran, 1400 nit tepe parlaklık, 68,7 milyar renk, P3 renk gamı ​​ve 1920Hz PWM yüksek frekanslı karartma gibi özellikleri de destekleyecek. Kamera tarafına da değinecek olursak çeşitli kaynaklar, Poco F5 Pro’nun 60 MP çözünürlükte OIS destekli bir ana kamera ile birlikte geleceğini iddia ediyor. Mevcut ana kameraya 8 MP çözünürlükte bir ultra geniş açılı kamera ve 2 MP makro kamera eşlik edecek.