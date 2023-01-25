Xiaomi’nin bağımsız markası POCO, yakında karşımıza yeni bir model ile çıkacak. Bugün ise Geekbench listesi sayesinde POCO X5 kendini göstermeye başladı. Son gelen bilgilere göre bu telefona Redmi Note 12 5G’ye benzeyecek. Ancak Redmi’nin telefonunda Snapdragon 4 Gen 1 yongası bulunurken, POCO’nun yeni telefonunda Snapdragon 6 serisi yonga bulunması bekleniyor.

Raporlar, X5 serisinin POCO X5 ve X5 Pro olmak üzere iki model içereceğini ortaya koyuyor. POCO X5 ikilisinin Şubat ayının ilk haftasında çıkış yapacağına dair iddialar çok güçlü. POCO X5’in 22111317PG model numaralı küresel sürümü Geekbench‘te ortaya çıktı.

Tek çekirdekli testte 693, çok çekirdekli testte 2113 puan aldı. Liste, cihazın Snapdragon 695 yonga seti ve 8 GB RAM tarafından desteklendiğini ortaya koyuyor. Telefon ayrıca Android 12 ile önceden yüklenmiş olarak gelecek.

Yukarıda bahsedildiği gibi POCO X5, farklı bir çipe sahip olmasının yanı sıra Redmi Note 12 5G ile aynı özelliklere sahip olabilir. Bir POCO cihazı olarak, daha iyi bir arka tasarıma sahip olması muhtemel. POCO X5’in 120 Hz yenileme hızı sunan 6,67 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlüğünde AMOLED ekranla gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Telefonda 48 megapiksel (ana) + 8 megapiksel (ultra geniş) + 2 megapiksel (makro) olmak üzere üçlü kamera ünitesi yer alabilir. Ön tarafta ise 13 megapiksel ön kameranın yer alması bekleniyor.

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Snapdragon 695 yongası, POCO X5’e 6 GB / 8 GB LPDDR4x RAM ve 128 GB UFS 2.2 depolama ile güç sağlayabilir. Telefon 33W hızlı şarjlı 5.000mAh pil ile kutusundan çıkacak gibi görünüyor. Güvenlik için, yana bakan bir parmak izi tarayıcıya sahip olacak.