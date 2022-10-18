2022 yılının Haziran ayında Poco, Poco F4 5G’yi global pazar için duyurmuştu. Poco, Poco F4 serisinden sadece Poco F4 ve Poco F4 GT modellerini ülkemize getirmişti. Poco F4 5G ise ülkemizde satışa çıkmamıştı. Bugün ise sızdırılan bazı verilere göre önümüzdeki haftalarda Poco, Poco F5 5G’nin – nam-ı diğer Redmi K60 – lansmanını yapacak.

İlginizi çekebilir: Yeni F/P Şampiyonu Olabilir! | POCO F4 İnceleme

Önceki Nesil: Poco F4 5G

Poco F4 5G, bu sene Haziran ayında global pazara sürüldü. Gücünü Snapdragon 870 yonga setinden alan bu cihaz 6.7 inçlik 120hz ekran yenileme hızında Full HD+ Amoled bir ekrana sahipti. Batarya tarafında 67W hızlı şarj destekli 4500 mAh büyüklükte bir bataryayı bünyesinde barındırıyordu. Kamera olarak ise 20 megapiksel ön kamera; 64 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera, 2 megapiksel makro kamera olmak üzere üçü arkada biri önde toplamda dört kameraya sahipti.

Poco F5 5G’nin Sızdırılan Özellikleri

Poco F5 5G, bir EEC sertifikasyon sitesinde görüldü. 2313PC75G model numarasına sahip olan bu cihazın lansmanı yaklaşmakta olan Poco F5 5G olduğu düşünülüyor. Poco F5 5G, söylentilere göre Snapdragon 8 Gen 1 yonga setine ev sahipliği yapacak. Biz bu işlemciyi 2022 yılının amiral gemisi işlemcisi olarak görmüştük. Genelde de bulunduğu cihazlarda ısınma problemlerine yol açan bir yonga setiydi. Yani çok iyi bir şöhreti olduğu söylenemez. Poco F5 5G, 1440 x 3200 (2K) çözünürlükte 1000 nit parlaklık değerine ulaşabilen ve 120hz ekran yenileme hızı sunan bir ekrana sahip olacak.

Bir göz atın: ESKİSİ Mİ YENİSİ Mİ? | POCO F3 vs POCO F4 Kıyaslama

Cihaz Çin pazarına “Redmi K60” adıyla sürülecek. Redmi K30’un Poco F3, Redmi K40’ın Poco F4, Redmi K40S’in ise Foco F4 GT olarak global pazara sürüldüğünü düşünecek olursak Redmi K60’ın da globalde Poco F5 5G olarak çıkacağı düşünülüyor.

Ayrıca bknz.: POCO F3 KUTU AÇILIŞI | Mavisine bayıldık!

Cihazın 2023 yılının ilk çeyreğinde Hindistan ve öbür pazarlar için çıkacağı tahmin ediliyor. Peki siz Poco F5 5G hakkında ne düşünüyorsunuz, yorumlardan paylaşmayı unutmayın. Teşekkürler.