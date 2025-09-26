Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 tanıtıldı. Dünyanın en hızlı mobil işlemcisi olarak öne çıkan bu platform, akıllı telefon deneyimini baştan aşağı değiştirmeyi hedefliyor. 3 nm üretim sürecine sahip işlemci, 4.6 GHz’e ulaşan frekans değerleri ve 3. nesil Oryon CPU’su ile hem tek çekirdek hem de çoklu çekirdek performansında dikkat çekici artışlar sunuyor. Amiral gemisi telefonlarda kullanıcıların beklentilerini karşılamakla kalmıyor, onları aşan yeni nesil özellikler getiriyor.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 grafik tarafında da güçlü yeniliklerle geliyor. Yeni Adreno GPU, %23 daha yüksek performans, %25 daha iyi Ray Tracing ve 18 MB özel GPU belleğiyle oyunlarda masaüstü seviyesinde bir deneyim vaat ediyor. Ayrıca %38’e varan hız artışı ve %10 enerji tasarrufu sayesinde uzun süreli oyun oturumları çok daha verimli hale geliyor. Hem mobil oyuncular hem de yüksek grafik gücü isteyen uygulamalar için ciddi bir sıçrama söz konusu.

Yapay zekâ tarafında ise Snapdragon 8 Elite Gen 5 rakiplerinden ayrılıyor. 80 TOPS seviyesine çıkan Hexagon NPU, %37 daha yüksek performans sağlarken, cihaz üzerinde sürekli AI öğrenme desteği sunuyor. 220 token/saniye işleme kapasitesi ve 32.000 token’a kadar bağlam penceresi desteğiyle, gerçek zamanlı kişiselleştirilmiş yapay zekâ deneyimleri mümkün hale geliyor. Bu da kullanıcıların mobil cihazlarıyla olan etkileşimini tamamen değiştirecek önemli bir gelişme.

Bağlantı ve multimedya tarafında da iddialı olan platform, 12.5 Gbps’ye kadar 5G hızları, Wi-Fi 7, Snapdragon Guardian güvenlik teknolojileri, 20-bit ISP ile dört kat daha geniş dinamik aralık ve donanımsal APV video codec desteğiyle geliyor. Gece görüşü 3.0, yansıma giderme ve profesyonel video çekim özellikleriyle içerik üreticiler için de büyük bir avantaj sağlıyor.

Bu video içerisinde Snapdragon 8 Elite Gen 5’in tüm detaylarını, performans, yapay zekâ, oyun, kamera ve bağlantı özelliklerini ayrıntılı şekilde ele alıyoruz. Ayrıca Qualcomm’un PC tarafında tanıttığı Snapdragon X2 Elite Extreme ve X2 Elite işlemcilerine de kısaca değinerek, mobil ve bilgisayar tarafındaki yenilikleri karşılaştırıyoruz. Yeni nesil amiral gemisi telefonlarda Snapdragon 8 Elite Gen 5’in neler sunduğunu merak ediyorsanız videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın.

