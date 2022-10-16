Bu videoda POCO’nun amiral segmenitine konumlandırdığı F serisinin geçen senekli modeli F3 ile bu sene satışa çıkan ve fiyat performans oranında rakiplerinden daha iyi olan POCO F4 modelini kıyaslıyoruz.

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İki telefon tasarım açışından birbirine benzemese de matematiksel olarak boyut kısmında göze çarpmayan farklılıklar bulunuyor. POCO F3 daha yumuşak hatlara sahipken F4 ise kutu tasarım anlayışına sahip. Ayrıca arka taraftaki kamera tasarımı da birbirlerinden ayrılan ana unsur olarak dikkat çekiyor.

POCO F3 ve F4, 6.67 inç boyutunda AMOLED 120Hz HDR10+ desteğine sahip. Ayrıca 1300 nit maksimum parlaklığa çıkabiliyorlar. Gorilla Glass 5 ile korunan iki ekran da teknik özellik kısmında birbirleriyle neredeyse aynılar. Ekran kasa oranı çok küçük farklarla daha iyi olan F4 elde tutuş itibari ile daha ince çerçevelere sahip hissiyatı oluşturuyor.

İşin performans kısmında ise iki telefonda ekran kısmında olduğu gibi aynılar. Snapdragon 870 işlemcisini kullanan iki telefonda MIUI 13 yazılım ile çalışıyor. Sentetik testlerden, günlük kullanıma, oyunlardan, uygulama açılış hızlarına kadar büyük oranda benzerlik gösteriyorlar. 8GB RAM ve 256GB depolama alanıyla iki konuda da tüketicine rahat bir kullanım vadediyor.

Aralarındaki en büyük farklardan birisi ise kamera tarafında. POCO F3 ana kamerasında 48MP kullanırken F4 ise 64MP OIS destekli bir kamera kullanıyor. 8MP geniş açı kamerası kullanan iki telefonda 119 derecelik fotoğraflar çekebiliyor. Ancak makro kamerası olarak POCO F3 5MP değerinde fotoğraflar çekebilirken F4’te geriye gidilerek 2MP değerinde bir kamera kullanılmış. İki telefonda aynı platforma sahipken F3 maksimum 4K 30fps, F4 maksimum 4K 60fps videolar çekebiliyor. İki telefonun da 20MP değerinde ön kamerası bulunuyor. F3 fazla keskinlik uygularken F4 daha temiz fotoğraflar ortaya çıkarıyor.

İki telefonda da stereo hoparlör bulunurken, Dolby Atmos desteğiyle daha net, daha temiz ve yüksek sesler verebiliyorlar. İki telefonda da kulaklık girişi bulunmazken Type C üzerinden kulaklık desteği sunabiliyorlar.

Ekran ve işlemcideki benzerlik oranı batarya tarafında da göze çarpıyor. F3 4520 mAh bataryaya sahiplen F4 ise 4500 mAh bataryaya sahip. Aynı yazılım ve işlemciyle aynı değerdeki bataryalarda iki telefonda bir günü rahat bir şekilde çıkarabiliyor. Ancak yoğun oyun kullanımında iki telefonda gün içerisinde ikinci bir şarj isteyebiliyor. Aralarındaki batarya farkı ise şarj olma kısmında ortaya çıkıyor. F3 33W hızlı şarj değerine sahipken F4 iki kat daha hızlı olmak üzere 67W hızlı şarjı destekliyor. Böylece hem 0-50 hem de 0-100 arasında daha hızlı bir dolum sahip.

Peki sizce POCO F3 ve POCO F4 arasındaki benzerlikler ve farklılıklar nasıl? Bu iki telefondan birini seçecek olsanız hangisini alırdınız, yorumlara bekliyoruz.

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