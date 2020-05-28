Akıllı Telefonlar
POCO F2 PRO, soğutucu hediyesi ile Malezya’da duyuruldu
Poco F1 modeliyle çok büyük başarı yakalayan PocoPhone, serinin yeni üyesi olan Poco F2 Pro modelini Malezya’da duyurdu. Daha önce Çin’de Redmi K30 Pro ismiyle tanıtılan model, diğer pazarlarda Poco F2 Pro adıyla karşımıza çıkacak. Amiral gemisi seviyesinde teknik özelliklere, neredeyse yarı fiyatlarla ulaşabilmenizi sağlayan Poco modelleri; bakalım tanıtılan yeni cihaz ile beraber, başarılı satış rakamları yakalayabilecek mi?
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Poco F2 Pro ile ilgili neler biliyoruz
Poco F2 Pro, 6.67 inç FHd+ Super AMOLED ekran paneline sahip. Ön yüzde kamera deliği de dahil olmak üzere ekran üzerinde hiçbir ölü alana sahip olmayan F2 Pro, pop-up kamera modülü sayesinde çerçevesiz ekran deneyimini kullanıcılara sunabiliyor. Bu pop-up kamera ise 20 Mp çözünürlüğe sahip. Ön panelde, ekran yenileme hızı ise 60 Hz. Belki bu değer 90 Hz’e çıkarılmış olsaydı, F2 Pro daha rekabetçi bir hale gelebilirdi diye düşünüyoruz. Ayrıca ekran, Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor.
Arka tarafta ise bizleri dörtlü bir kamera modülü karşılıyor. Ana kamera 64 Mp ve Sony IMX686 sensöre sahip. Ek olarak, 13 Mp ultra geniş açı kamera, 5 Mp telefoto makro kamera, ve 2 Mp derinlik algılayıcı kamera bulunuyor. Bu modül ile, 8K çözünürlüklü video kaydı yapabilmeniz de mümkün.
İşlemci olarak ise, Qualcomm’un Snapdragon 865 işlemcisine sahip olan Poco F2 Pro, 5G desteğine de sahip. 4700 mAh bataryayı bünyesinde barındıran cihaz, 30 W hızlı şarj desteğine de sahip. Bize kalırsa, hızlı şarj desteğinin 45 W civarlarında olması, bu denli büyük bir batarya için daha verimli olabilirdi. Yine de buna rağmen Poco, cihazı sıfırdan tam şarja kadar doldurmanın 63 dakika aldığı iddiasında bulunuyor. Bir dezavantaj olarak ise, F2 Pro’da kablosuz şarj özelliği bulunmuyor. Kablolu kulaklık kullananlar için ise 3.5 mm kulaklık girişi de bu cihazda sunulmaya devam edilmiş. Parmak izi okuyucusu ise ekrana gömülü bir vaziyette.
Poco F2 Pro modelinin Malezya’daki başlangıç satış fiyatı ise 2199 Ringgit, yani yaklaşık olarak 500 Dolar. Dilerseniz 8 Gb Ram ve 256 Gb dahili depolama ile satılan versiyonu ise 2599 Ringgit’e satın alabiliyorsunuz; bu fiyat ise, yaklaşık 600 Dolar’a tekabül ediyor; fakat belirtmeden geçmeyelim eğer bu opsiyonu tercih eder iseniz 30 dolar değerindeki Blackshark Soğutucu da cihaz yanında hediye olarak sunuluyor. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Akıllı Telefonlar
OnePlus Türkiye satıcısı ve servis desteği belli oldu!
OnePlus Türkiye hakkında geçtiğimiz hafta sessiz soluksuz vaziyette ülkemize giriş yaptığı söylentileri ortaya çıkmıştı. Bu söylentilerin temel dayanağı ise, OnePlus 7T ve 7T Pro’nun Hepsiburada üzerinde “Türkiye Garantili” ibaresiyle satılmasıydı.
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Hatırlarsınız ki geçen hafta da bir haber hazırlamış ve firmanın Türkiye’deki faaliyetlerine gerçekten başlayıp başlamadığını sizlere aktarmaya çalışmıştık. Önceki haberimizde yer alan bilgileri sizin için kısaca özetlemek isterim.
OnePlus şirketi bilindiği üzere Oppo’ya bağlı olarak dünya genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Biz de ilk olarak, şirketin durumunu öğrenmek için “Oppo Türkiye”deki yöneticilerle iletişime geçtik. Yaptığımız görüşmelerde, OnePlus Türkiye ile Oppo’nun herhangi bir ilişiğinin olmadığını tespit ettik.
Daha sonra ise okurlarımızdan birtakım bilgiler gelmeye başladı. “OnePlus’ın Global Müşteri Destek” hesabına e-posta gönderen okurumuza karşılık olarak firma cevap olarak “ISTECH ILETISIM ve BILGI TEKNOLOJILERI INSAAT OTOMOTIV SAN. VE LTD. STI”nin resmî satıcı (bayi) olduğunu belirtiyordu. Aynı zamanda, Hepsiburada’nın da E-Ticaret sürecini yürütmekle sorumlu olduğu aktarılmıştı. ISTECH’i küçük bir google’lama ile araştırdığımızda sonuçlar, daha önce paralel ithalat yöntemiyle ülkemizde çeşitli satışlar yapan bir şirket olduğunu gösteriyordu.
OnePlus Türkiye yetkili satıcısı kim?
Şimdi ise, bambaşka bir sonuçla karşı karşıyayız. Okurumuz, cihazı Hepsiburada üzerinden satın alıyor. Aşağıda gördüğünüz gibi, kağıdın üzerinde “OnePlus Türkiye Garantili” ibaresine sahip bir kitapçık kutudan çıkıyor.
Kitapçığın içeriğini kullanıcımız bizle paylaştığında ise, küçük bir şaşkınlık geçiriyoruz. Çünkü kitapçıkta yazan bilgiler apayrı bir satıcının olduğunu gösteriyor. Türkiye’de satıcı ünvanına sahip şirketimiz “Sar Elektronik Gıda Day. Tük. Mal. San. Tic. Ltd. Şti.” olarak görünüyor. İthalatçı firma ise, “Nile Danışmanlık ve İletişim Prodüksüyon San. ve Tic. LTD. ŞTİ” yazmakta.
Her ne kadar satıcı bilgileri kafa karıştırıcı olsa da, kitapçıkta sağ tarafa yerleştirilmiş KVK logosu biraz olsun güvenimizi tazeliyor. Yetkili servis olarak KVK ile anlaşan şirket, her türlü parça ve onarım hizmetini deneyimli bir teknik servisin ellerine emanet etmiş.
Haberde okuduğunuz bilgilerin tümü, bizim sır perdesini aralamak için irdelediğimiz şeylerdir. Ama asıl sırrı bozanın firmanın kendisi olması gerektiği aşikârdır. OnePlus Türkiye’nin ülkemizde yeni bir yapılanma sürecinde olduğu besbelli ortadadır. Ama dünya genelinde ün yapmış bir şirketin Türkiye’deki temsilcilerinin, ismine yaraşır bir şekilde kendini tanıtması ve neler yapacağını açıklaması gerekiyor.
Akıllı Telefonlar
Oppo kendi işlemcisini üretmek için adım atıyor!
Apple, Huawei ve Samsung; ürettikleri mobil ürünlerinde kendi mobil yonga setlerini kullanarak bu alanda bağımsız hareket edebilme şansına sahip oluyor. Yeterli altyapıya sahip olmayan pek çok akıllı telefon üreticisi ise Qualcomm ve MediaTek ile çalışmak durumunda kalıyor. Son dönemde adından söz ettiren Oppo, yakın dönemde başladığı bağımsız yonga tasarımı çalışmalarını hızlandırdı!
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Oppo, bağımsız işlemci tasarımı için çekirdek bir ekip kurdu!
Nikkei Asia Review’ın raporuna göre, Oppo’nun geçtiğimiz yıl başlattığı çalışmaları bir adım öteye taşımak için hazırlık yaptığı belirtiliyor. Bunun için Şanghay’da özel bir ofis kuran marka, mobil yonga konusunda tecrübe sahibi birkaç üst düzey ismi bünyesine kattı. Bu isimler arasında MediaTek eski COO’su Jeffrey Ju ve şirketin 5G çalışmalarında aktif olarak yer alan birkaç yöneticinin olduğu ifade ediliyor.
Yönetimsel kadronun yanı sıra işin mühendislik tarafında da yoğun bir hazırlık başlamış. Çin’in en büyük ikinci yonga üreticisi UNISOC’tan üretim konusunda yetkin çok sayıda mühendisin transfer edildiği, gelen bilgiler arasında bulunuyor. Ayrıca Qualcomm ve Huawei’de çalışan bazı mühendisler de yakın zamanda Oppo tarafından transfer teklifi aldıklarını belirterek durumu doğruluyor.
Analistlere göre, Oppo’nun kendi mobil yongalarını üretme projesi zaten uzun süredir masada duruyordu. Amerika’nın geçtiğimiz yıldan bu yana Huawei’ye karşı takındığı tutum şirketin çalışmalarını hızlandırmasına neden oldu. Sektör uzmanları ise işlemci üretiminde son kullanıcıyı memnun edecek seviyeye gelmenin hem zaman, hem de maliyet açısından kolay olmayacağını söylüyor.
Akıllı Telefonlar
Apple iPhone 12 tanıtımı, Kasım sonuna ertelenebilir!
Cowen Yatırım Bankası tarafından yayımlanan bir rapora göre Apple, her yıl olduğu gibi Eylül Ayı ortasında gerçekleştirilmesi planlanan iPhone 12 modellerinin lansmanını 2 ay kadar erteleyerek Kasım Ayı sonunda gerçekleştirebilir. Önceki haberlerde, devam eden salgın sebebiyle lansman ve seri üretim süreçlerinin 1 ay kadar gecikebileceği tahmin ediliyordu. Bunlara ek olarak yeni yayımlanan habere göre üretim sayıları 2020 Yılı’nın ikinci çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre %13 düşerek 35 milyon seviyesine geriledi.
iPhone 12 lansmanında, hepsi 5G bağlantısı destekli 4 model tanıtılaması bekleniyor. Daha önce piyasaya sürülen modellere göre daha küçük çentiklere sahip olması beklenen modeller, OLED panellerle gelecek. Tanıtılacak cihazların 6.7, 5,4 ve 6,1 inç ekran boyutlarına sahip olmaları bekleniyor. Söz konusu modellerin, iPad Pro tasarımını andıran keskin hatlar sunacağı tahmin ediliyor.
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Apple iPhone 12 modellerinin, TSMC’nin 5 nm sürecinde üretilmiş A14 yonga setleri ile piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor. Serinin giriş seviyesi modelleri olacak 5,4 ve 6,1 inç ekran boyutlu iPhone’ların 4 GB, diğer 6,1 ve 6,7 inç boyutlu modellerin ise 6 GB RAM kapasitesine sahip olması bekleniyor. 512 GB’a kadar depolama kapasitesi sunacak olan modellerin en düşük 128 GB kapasite ile gelmesi bekleniyor. Bir önceki seride gördüğümüz 64 GB depolama kapasiteli modeller yerini 128 GB kapasiteli modellere bırakabilir.