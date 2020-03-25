Redmi K30 Pro ve K30 Pro Zoom modellerini değerlendirdik!

Redmi K30 Pro ve Redmi K30 Zoom modelleri dün Çin’de gerçekleştirilen lansman ile resmi olarak tanıtıldı. Bu videoda her iki cihazın özelliklerini ve fiyatlarını değerlendirdik.

Redmi K30 Pro ve K30 Zoom modelleri neler sunuyor?

Aslında her iki telefon da birbirlerine çok yakın özellikler sunuyor. Görünürdeki en temel fark, Zoom modelinde yer alan telephoto kameranın OIS desteğine ve 3x optik zoom kabiliyetine sahip olması. Ayrıca yine Zoom modelinin ana kamerasında OIS desteği yer alırken, baz modelde bu görünmüyor.

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Telefonların genel özellikleri şu şekilde sıralanıyor:

Tasarım

Ön taraftan bakıldığında tamamen çerçevesiz, açılır-kapanır ön kamera tasarımı

Yeşil, gümüş, mor, beyaz gibi farklı renk seçenekleri

Ekran

6.67 inç FHD+ AMOLED

Ekran içi parmak izi sensörü

60 Hz

HDR10+

Gorilla Glass 5

DCI-P3 100%

500 nit parlaklık

Performans

Snapdragon 865

6 GB / 8 GB RAM

128 GB / 256 GB

6 GB RAM’lide UFS 3.0, diğerlerinde UFS 3.1 depolama

Kamera

Pro’da 5 MP telephoto 2x optik zoom OIS yok Zoom’da 8 MP telephoto 3x optik zoom ve OIS var

64 MP ana kamera (Zoom’da yine OIS var)

13 MP ultra geniş açı

2 MP derinlik

8K video desteği

Batarya

4 700 mAh

33W hızlı şarj %100’e 63 dakika

Fiyatlar