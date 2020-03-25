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Redmi K30 Pro ve K30 Pro Zoom modellerini değerlendirdik!
Redmi K30 Pro ve Redmi K30 Zoom modelleri dün Çin’de gerçekleştirilen lansman ile resmi olarak tanıtıldı. Bu videoda her iki cihazın özelliklerini ve fiyatlarını değerlendirdik.
Redmi K30 Pro ve K30 Zoom modelleri neler sunuyor?
Aslında her iki telefon da birbirlerine çok yakın özellikler sunuyor. Görünürdeki en temel fark, Zoom modelinde yer alan telephoto kameranın OIS desteğine ve 3x optik zoom kabiliyetine sahip olması. Ayrıca yine Zoom modelinin ana kamerasında OIS desteği yer alırken, baz modelde bu görünmüyor.
Telefonların genel özellikleri şu şekilde sıralanıyor:
Tasarım
- Ön taraftan bakıldığında tamamen çerçevesiz, açılır-kapanır ön kamera tasarımı
- Yeşil, gümüş, mor, beyaz gibi farklı renk seçenekleri
Ekran
- 6.67 inç FHD+ AMOLED
- Ekran içi parmak izi sensörü
- 60 Hz
- HDR10+
- Gorilla Glass 5
- DCI-P3 100%
- 500 nit parlaklık
Performans
- Snapdragon 865
- 6 GB / 8 GB RAM
- 128 GB / 256 GB
- 6 GB RAM’lide UFS 3.0, diğerlerinde UFS 3.1 depolama
Kamera
- Pro’da 5 MP telephoto 2x optik zoom OIS yok Zoom’da 8 MP telephoto 3x optik zoom ve OIS var
- 64 MP ana kamera (Zoom’da yine OIS var)
- 13 MP ultra geniş açı
- 2 MP derinlik
- 8K video desteği
Batarya
- 4 700 mAh
- 33W hızlı şarj %100’e 63 dakika
Fiyatlar
- Pro: 425 dolar, 480 dolar, 520 dolar
- Zoom: 535 dolar, 565 dolar
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90 TL’ye ROBOT SÜPÜRGE olur mu? (Olmuyormuş)
Çin’den 90 TL’ye robot süpürge aldık ve bu videoda tüm deneyimlerimizi anlattık. Öncelikle ürün bize geldikten sonra fark ettik ki bu ürün aslında bir süpürgeden ziyade silici görevi görüyor. Ancak onun da ne kadar düzgün olduğu tabii ki şüpheli. Tasarımına baktığımızda kompakt, tamamen plastik malzemeden üretilmiş bir ürün olduğunu görüyoruz.
Cihaz 3 adet AA pille çalışıyor ve üzerindeki fiziksel tuş ile çalışmaya başlıyor. Ürünün alt tarafına, kutu içeriğinden çıkan yapışkanları ekledikten sonra yine kutu içeriğinden çıkan bezi koyuyorsunuz ve bu sayede yerleri silmesini sağlıyorsunuz. Ancak yaptığımız denemelerde yere döktüğümüz şeylerde ürün baya bir sorun yaşadı diyebiliriz.
%15 indirim kuponu: BG7960
Ürünün Banggood’daki satış adresi: https://ban.ggood.vip/Tmhx
Oyun
Karantina günlerinde bedava Call of Duty: Warzone oynadık! #EvdeKal
Call of Duty: Warzone tam da karantina günleri için en ideal oyunların başında geliyor.
İlginizi çekebilir; Call of Duty: Modern Warfare İnceleme
Call of Duty: Modern Warfare oyununun üzerine kurulan bedava bir oyun stilindeki Warzone, PUBG, Fortnite, Apex Legends gibi battle royale türlerinin bir karması olarak geliyor. Biz de bu videomuzda oyunda bir el maça girerek oyunun detaylarını aktardık. Oyunu Balttle.net üzerinden ücretsiz olarak sahip olabilirsiniz. 85 GB dosya boyutu gereksinimi olduğunu da belirtelim.
İyi seyirler…
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En iyi uygun fiyatlı laptop modelleri (1750 TL – 2699 TL)
En iyi uygun fiyatlı laptop modelleri listemizde, 1700 TL ila 2600 TL arasındaki en iyi modelleri sıraladık. Özellikle #EvdeKal günlerinde uzaktan eğitim yapmak durumunda kalan öğrenciler için bütçe dostu önerileri sıraladık.
Liste ile ilgili bilmeniz gerekenler
Listemizde yer verdiğimiz laptop modellerinin internet fiyatlarını baz aldık. Videomuzda da belirttiğimiz gibi daha çok AMD işlemcili dizüstü bilgisayarlarına yer verdik. Bunun sebebi, fiyat-performans açısından bu segmentte AMD’nin daha iyi modeller sunması. Özellikle Athlon 300U ve Ryzen 3 2300U işlemcili laptoplar, gündelik kullanım ihtiyaçları için oldukça rekabetçi özellikler sunuyor.
En iyi uygun fiyatlı laptop modelleri
- – Lenovo IdeaPad S145-14IGM (1763 TL)
- – HP 15-RB013NT (1950 TL)
- HP 14-CM1000NT (2299 TL)
- HP 15-DB1000NT (2300 TL)
- Acer Aspire A315-42-R4AA (2.499 TL)
- Asus D509DA-BR211 (2.499 TL)
Dizüstü bilgisayarların öne çıkan özellikleri
Lenovo IdeaPad S145-14IGM
- Intel Celeron N4000 işlemci
- 4 GB RAM
- 128 GB SSD
- 14 inç Full HD ekran
- Freedos
HP 15-RB013NT
- AMD A9 9420 işlemci
- 4 GB RAM
- 256 GB SSD
- 15.6 inç 1366 x 768 ekran
- Windows 10 Home
HP 15-DB1000NT
- AMD Athlon 300U işlemci
- 4 GB RAM
- 256 GB SSD
- 15.6 inç Full HD ekran
- Freedos
HP 14-CM1000NT
- AMD Ryzen 3 3200U
- 4 GB RAM – 256 GB SSD
- 14 inç 1366 x 768
- Freedos
Lenovo S145 81MV00VHTX
- Intel 4205U işlemci
- 4 GB RAM
- 256 GB SSD
- 15.6 inç 1366 x 768
- Freedos
Acer Aspire A315-42-R4AA
- AMD Ryzen 3 3200U
- 8 GB RAM
- 256 GB SSD
- 15.6 inç Full HD ekran
- Linux
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Asus D509DA-BR211
- AMD Ryzen 3 3200U
- 4 GB veya 8 GB RAM
- 256 GB SSD
- 15.6 inç 1366 x 768
- Freedos