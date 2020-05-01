Akıllı Telefonlar
Poco F2 Pro modelinin Avrupa satış fiyatı sızdırıldı
2018’de piyasaya piyasaya sunulan Pocophone F1 modeli, büyük başarı yakalamıştı. Tam bir amiral gemisi katili olan F1, yakaladığı fiyat performans dengesi ile 2018 yılının en çok satılan cihazlarından biri olmuştu. F1 ardından merakla beklenen Pocophone F2 Pro modelinin ise, Avrupa’daki olası satış fiyatı şimdiden sızdırıldı.
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Poco F2 Pro Avrupa’da ne kadara satılacak
2018 yılında amiral gemisi işlemcilerden Qualcomm’un Snapdragon 845 işlemcisi ile ve çok uygun fiyatla satışa sunulan Pocophone F1 sonrasında çok büyük başarı yakalayan Poco markası, Xiaomi çatısından ayrılarak kendi başına yol almaya başlamıştı. Markanın hayranları ise, bir süredir Poco F2 Pro modeli için heyecan ve merak ile beklemeye başlamış idi. Sızıntılara göre ise, Poco F2 Pro modeli, 6 GB Ram ve 128 GB depolama opsiyonu ile,Portekiz’de 649 Euro fiyat etiketine sahip olacak. 8 GB Ram ve 256 GB depolama ile satışa sunulacak versiyon ise; 749 Euro’luk bir fiyat etiketine sahip olacak. Cihazın Avrupa fiyatları amiral katili olabilmek için yüksek bir aralıkta kalmış olsa da; bu fiyatların Portekiz için geçerli olduğunu hatırlatalım. Portekiz’de alınan ek vergiler fiyattan düşülünce, fiyatlar Avrupa’nın geri kalan kısımlarında nispeten daha düşük bir aralıkta bulunacaktır diye tahmin ediyoruz.
Poco F2 Pro modeli, Qualcomm’un Snapdragon 865 işlemcisi ile gelecek. Neredeyse çerçevesiz tasarıma sahip olacak olan model; pop-up kameraya yönelecek. AMOLED ekran paneline sahip olacak olan F2 Pro, 60 HZ ekran yenileme hızına sahip olacak. Oysa Redmi K30, yani diğer adıyla Poco X2 modelinde ise bu değer 120 HZ; fakat bu durum fiyatta ciddi bir yükselişe yol açıyor. Bu yüzden F2 modelinde bu özellik dahil edilmek istenmiyor.
Sızıntılar bu yönde olsa da Poco tarafından F2 serisi ile ilgili yapılan resmi bir açıklama henüz yok. Fakat sızıntılar üzerinden bildiğimiz olası teknik özellikleri de sizlerle paylaşalım.
- 6.67 inç Super AMOLED ekran paneli FHD+ çözünürlük
- Snapdragon 865 işlemcisi ve 5G desteği
- 6GB / 8GB RAM (opsiyonel)
- 128GB / 256GB depolama (opsiyonel)
- 4’lü arka kamera modülü (64MP + 13MP + 5MP + 2MP)
- 20 MP pop-up ön kamera
- 4,700 mAh batarya ve 33 W hızlı şarj desteği
- Android 10 ve MIUI 11
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Akıllı Telefonlar
Samsung, BOE’den OLED panel tedarik edebilir!
Dünyanın en büyük OLED panel üreticisi olan Samsung Display, aynı zamanda şirketin kendi akıllı telefonları için de ekran üretiyor. Önümüzdeki aylarda duyurulacak Galaxy S21 serisiyle bu geleneğin değişeceği ve şirketin en büyük rakibi BOE’den OLED panel tedarik edebileceği belirtiliyor.
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Samsung Galaxy S21 Plus, BOE üretimi OLED ekrana sahip olabilir!
Telefonlar başta olmak üzere geniş bir panel grubu bulunan Samsung Display, halihazırda Apple ve OnePlus gibi markalara da OLED ekran tedarik ediyor. Hatta firmanın ürettiği OLED ekrana sahip OnePlus 8 Pro, son olarak DisplayMate testinden aldığı A+ puan ile dikkatleri üzerine toplamıştı.
Şirkete yakın bir kaynağa göre, bu yıl duyurulacak bazı akıllı telefonlar için alternatif bir ekran üreticisi seçeneği üzerinde çalışılıyor. Bu konu hakkında şimdiye kadar BOE ile bazı görüşmeler yapıldığı ve bu görüşmelerde önemli bir mesafe alındığı belirtiliyor. Anlaşmanın gerçekleşmesi durumunda ise Samsung Galaxy S21 Plus ve Galaxy A91’de BOE üretimi OLED ekranın kullanılacağı ifade ediliyor.
Samsung’un bu planının perde arkasında ise birden fazla gerekçe bulunuyor. BOE üretimi OLED panellerin daha ucuz olduğu ve bunun fiyat tarafında avantaj sağlayabileceğine inanılıyor. Ayrıca Koronavirüs nedeniyle azalan üretim hacminin de bu çözüm ile dengelenebileceği söyleniyor.
Dünyanın en büyük LCD panel tedarikçisi olarak bilinen BOE, azalan karlılık ve satış rakamlarından dolayı OLED panel yatırımına ağırlık vermişti. Samsung Display ve LG Display’in ardından pazarda üçüncü sırada yer alan şirketin iPhone 12 serisi için yüklü miktarda sipariş aldığı iddia edilmişti. Samsung ve BOE arasındaki görüşmelerin olumsuz sonuçlanması ihtimalinde ise rotanın TCL’e kaydırılabileceği ifade ediliyor.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi Note 10 Lite resmi olarak duyuruldu!
Xiaomi, bugün düzenlediği etkinlikte Redmi Note 9’un yanı sıra merakla beklenen bir başka modelini daha duyurdu. Xiaomi Mi Note 10 Lite, fiyatına kıyasla sunduğu ekran ve kamera yetenekleri ile ön plana çıkıyor!
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Xiaomi Mi Note 10 Lite tanıtıldı: 64 MP kamera ve kavisli ekran tasarımı!
Xiaomi’nin kamera odaklı telefonu, tahmin edileceği üzere serinin diğer versiyonlarına göre kırpılmış özellikler barındırıyor. Ancak cihazın genel tasarımı, serinin yüksek kalite felsefesini taşımaya devam ediyor. Dışa doğru 3D kavisli ekran tasarımı taşımaya devam eden telefonda ekran altı parmak izi okuma teknolojisi de unutulmamış.
Teknik özellikler tarafında ise ilk olarak 6.47 inç boyutundaki Full HD+ AMOLED ekran dikkat çekiyor. TÜV Rheinland’ın azaltılmış mavi ışık sertifikasını taşıyan Xiaomi Mi Note 10 Lite, böylece ekran tarafında önemli bir avantajı elinde bulunduruyor. Serinin diğer modellerinde olduğu gibi Qualcomm Snapdragon 730G işlemci kullanmaya devam eden telefondaki 6 GB RAM ve 64/128 GB depolama seçenekleri ise gözlerden kaçmıyor.
Mi Note 10 Lite, sahip olduğu kamera yetenekleri ile sınıfının önemli temsilcileri arasına girmeyi başarıyor. Dörtlü arka kamerasında 64 megapiksellik Sony IMX686 sensörü temel alan cihaz, bu sayede kaliteli bir fotoğraf performansı vadediyor. 8 megapiksel çözünürlüklü 120 derece geniş açı, 5 megapiksellik telefoto ve 2 megapiksellik makro sensör ise güçlü kameraya eşlik ediyor. 32 megapiksel çözünürlüklü ön kamera ise herhangi bir değişikliğe uğramamış.
Cihazın batarya tarafında da herhangi bir değişiklik bulunmuyor. 5.260 mAh kapasiteli batarya, sahip olduğu 30W hızlı şarj desteği sayesinde hızlı bir şekilde doluyor. Nebula Mor, Buzul Beyazı ve Gece Siyahı renk seçenekleri bulunan telefonun depolama seçeneklerine göre 349 ve 399 Euro’luk fiyatlarla satışa sunulacağını belirtelim.
Akıllı Telefonlar
Batarya canavarı Redmi Note 9 tanıtıldı!
Redmi, yeni akıllı telefonu olan Redmi Note 9 modelini bugün düzenlediği online lansman etkinliğinde duyurdu. Serinin diğer telefonlarından daha sonra tanıtılan başlangıç modeli, fiyatına göre sunduğu özellikler ile dikkat çekmeyi başarıyor!
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Redmi Note 9 duyuruldu: Dörtlü arka kamera, dev batarya ve yeni işlemci!
Geçtiğimiz ay resmi olarak duyurulan seri, önceki modellerinin aksine düz isimlendirmeli bir versiyon barındırmıyordu. Xiaomi’nin bugün düzenlediği tanıtım etkinliği ile eksik kalan Redmi Note 9 modeli de tamamlanmış oldu. Birkaç küçük farklılık dışında serinin diğer modellerinden pek bir tasarım farkı olmayan telefon, asıl farkını ise teknik özellikler tarafında gösteriyor.
6.53 inç boyutunda Full HD+ IPS bir ekrana sahip olan Redmi Note 9, çentik yerine delikli bir ekran konsepti benimsiyor. Ekranın koruması ise Corning Gorilla Glass 5 kaplama ile sağlanıyor. Telefonun işlemci tarafında MediaTek’in yeni modeli olan Helio G85 bulunuyor. 12 nm mimariye sahip işlemcinin, performans bakımından Qualcomm Snapdragon 660’dan daha güçlü olduğu ifade ediliyor. Bunun dışında 3/4 GB RAM ve 64/128 GB depolama ise güçlü işlemciyi destekliyor.
Kamera tarafında ise serinin diğer modellerine paralel olarak dörtlü arka kamera kurulumu dikkat çekiyor. 48 megapiksel çözünürlüklü Samsung GM1 ana sensörün yanı sıra 8 megapiksellik ultra geniş açı ve her biri 2 megapiksel çözünürlüğündeki makro ve derinlik sensörleri yer alıyor. Ekran içerisindeki ön kamera ise 13 megapiksel çözünürlüğünde bir sensöre ev sahipliği yapıyor.
5.020 mAh kapasiteli bataryaya sahip olan Redmi Note 9, 18W hızlı şarj desteği ile bu büyük bataryanın üstesinden gelmeyi başarıyor. Parmak izi okuyucu, NFC, kızılötesi sensörü ve 3.5 mm kulaklık girişi ise cihazın diğer özellikleri arasında yer alıyor.
Mayıs ayında satışa sunulacak telefonun 3 GB RAM ve 64 GB depolamalı versiyonu 183 Euro’luk fiyat etiketine sahip olacak. 4 GB RAM ve 128 GB depolamalı sürüm ise 230 Euro fiyatıyla kullanıcılar ile buluşacak.