Poco F2 Pro modelinin Avrupa satış fiyatı sızdırıldı

2018’de piyasaya piyasaya sunulan Pocophone F1 modeli, büyük başarı yakalamıştı. Tam bir amiral gemisi katili olan F1, yakaladığı fiyat performans dengesi ile 2018 yılının en çok satılan cihazlarından biri olmuştu. F1 ardından merakla beklenen Pocophone F2 Pro modelinin ise, Avrupa’daki olası satış fiyatı şimdiden sızdırıldı.

İlginizi çekebilir: Poco F2 için tarih belli oldu!

Poco F2 Pro Avrupa’da ne kadara satılacak

2018 yılında amiral gemisi işlemcilerden Qualcomm’un Snapdragon 845 işlemcisi ile ve çok uygun fiyatla satışa sunulan Pocophone F1 sonrasında çok büyük başarı yakalayan Poco markası, Xiaomi çatısından ayrılarak kendi başına yol almaya başlamıştı. Markanın hayranları ise, bir süredir Poco F2 Pro modeli için heyecan ve merak ile beklemeye başlamış idi. Sızıntılara göre ise, Poco F2 Pro modeli, 6 GB Ram ve 128 GB depolama opsiyonu ile,Portekiz’de 649 Euro fiyat etiketine sahip olacak. 8 GB Ram ve 256 GB depolama ile satışa sunulacak versiyon ise; 749 Euro’luk bir fiyat etiketine sahip olacak. Cihazın Avrupa fiyatları amiral katili olabilmek için yüksek bir aralıkta kalmış olsa da; bu fiyatların Portekiz için geçerli olduğunu hatırlatalım. Portekiz’de alınan ek vergiler fiyattan düşülünce, fiyatlar Avrupa’nın geri kalan kısımlarında nispeten daha düşük bir aralıkta bulunacaktır diye tahmin ediyoruz.

Poco F2 Pro modeli, Qualcomm’un Snapdragon 865 işlemcisi ile gelecek. Neredeyse çerçevesiz tasarıma sahip olacak olan model; pop-up kameraya yönelecek. AMOLED ekran paneline sahip olacak olan F2 Pro, 60 HZ ekran yenileme hızına sahip olacak. Oysa Redmi K30, yani diğer adıyla Poco X2 modelinde ise bu değer 120 HZ; fakat bu durum fiyatta ciddi bir yükselişe yol açıyor. Bu yüzden F2 modelinde bu özellik dahil edilmek istenmiyor.

Sızıntılar bu yönde olsa da Poco tarafından F2 serisi ile ilgili yapılan resmi bir açıklama henüz yok. Fakat sızıntılar üzerinden bildiğimiz olası teknik özellikleri de sizlerle paylaşalım.

6.67 inç Super AMOLED ekran paneli FHD+ çözünürlük

Snapdragon 865 işlemcisi ve 5G desteği

6GB / 8GB RAM (opsiyonel)

128GB / 256GB depolama (opsiyonel)

4’lü arka kamera modülü (64MP + 13MP + 5MP + 2MP)

20 MP pop-up ön kamera

4,700 mAh batarya ve 33 W hızlı şarj desteği

Android 10 ve MIUI 11

Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!