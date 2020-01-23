Akıllı Telefonlar
Poco F2 için tarih belli oldu!
Başarısıyla göz dolduran Pocophone F1 modelinden sonra, bu başarıyı devam ettirmek için Xiaomi‘den ayrılıp, bağımsız bir marka halinde “Poco” olarak yoluna devam eden şirketin yeni modeli büyük merakla bekleniyor. Poco Hindistan‘ın genel müdürü Manmohan Chandolu bazı açıklamalarda bulundu.
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En önemli detay ise yeni Poco modelinin Mart 2020‘de satışa çıkacak olması oldu. Chandolu, Poco markasının fiyat-performans odaklı cihazlarla, üst seviye işlemci ve yüksek RAM kapasitesini buluşturmayı hedefleyen bir şirket olduğunu vurguladı. Ayrıca yazılım konusunda da Poco markasına özel MIUI yazılımıyla devam edeceklerini sözlerine ekledi.
Chandolu, Poco markasının bağımsız bir şirket olmasına rağmen, tedarik zincirini ve kullanıcı verilerini depolamak için Xiaomi markasıyla ilişkiler yürüttüğünü belirtti. Ayrıca satış sonrası hizmetler de Xiaomi kanalları üzerinden yapılacak.
Poco markası başlangıçta internet üzerinden satış yapmayı planlasa da, gelecekte kendine ait fiziksel mağazalarıyla da hizmet vermeyi planlıyor. Chandolu, şirketin global pazardan çok Hint pazarına odaklanmış vaziyette olduklarını, global pazar için biraz daha zamanları olduklarını söyledi.
Akıllı Telefonlar
AnTuTu rekoru kırıldı!
Realme markasının, Snapdragon 865 işlemcisiyle piyasaya sürmesi beklenen yeni amiral gemisi telefonu AnTuTu testinde ortaya çıktı. “realme RMX2071” kod adıyla görüntülenen cihaz, 574 bin 985 gibi bir puan alarak şimdiye kadarki en yüksek puanı alarak rekor kırdı.
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Realme X50 Pro olarak adlandırılması beklenen cihazın, şu an satışta bulunan Snapdragon 765G işlemcili Realme X50 5G modelinin üstünde konumlandırılması bekleniyor.
AnTuTu testlerinde, cihazlara ait teknik özellikler de belli oluyor. Fakat bu cihaz hakkında hiç bir bilgiye ulaşılamıyor. Söz konusu amiral gemisi modelin, Realme X2 Pro modelinin AnTuTu üzerinde yapılan testinde 467 bin 653 puanlık performansına, %20’yı aşkın farkla geçmesi oldukça dikkat çekti.
Güvenilir Çinli bir kaynağa göre, Realme‘nin Snapdragon 865′li modeli delikli ekran(punch hole) tasarımına ve tekli ön kameraya sahip olması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi, Batı Avrupa’nın en büyük dördüncü akıllı telefon şirketi oldu
Xiaomi Mali İşler Müdürü Shou Zi Chew şirketin 2109 yılı için Batı Avrupa pazarında en büyük dördüncü akıllı telefon şirketi olduğunu açıkladı.
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Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, Avrupa pazarında büyümeye devam ediyor. Avrupa’da yakaladığı başarıyla hisse senetleri 1,8 Doları seviyelerinin üstüne taşıyan şirket yalnızca Hindistan’da satışlarını arttırmıyor. Çin dışından gelen satışların %50’ler seviyesinde olduğunu belirten CFO Chew, Batı Avrupa’da en büyük dördüncü akıllı telefon üreticisi olduklarını açıkladı. Yıllık bazda %90 büyüme kaydettiklerini belirten 37 yaşındaki yönetici, geçtiğimiz günlerde dördüncü çeyrek sonuçlarını çok yüksek seviyelerde olduğunu belirtmişti.
Xiaomi 2019 yılının ilk çeyreğinde ise 10 milyar dolarlık kar elde etmişti. Şirketin 2020 yılı planlarında ise olabildiğince çok 5G destekli akıllı telefonları piyasaya sunmak. Bir çok alanda ürünlerini geliştirip son kullanıcıya sunan üretici, 2016 yılında ilk katlanabilen scooterını tanıtmıştı. Elektrikli yapısı ve minimalist tasarım anlayışı ile dikkat çeken mobilet Avrupa pazarında kendine yer buldu. %17 pazar payı ile dışarı alan kategorisinde önemli bir yer elde eden üreticinin 2020 yılında pazar payını arttırması bekleniliyor.
Xiaomi Mijia M365 Scooter özellikleri
Güç: 500 W
Şarj Süresi: 5 Saat
Maksimum Hız: Saatte 15.5 Km
Taşıma Kapasitesi: 100 kilogram
Tekerlek Boyutu: 8.5″ (215.9 mm)
Bağlantı: Bluetooth
Batarya: 1860 mAh
Akıllı Telefonlar
Redmi K30 Pro Geekbench testinde görüldü!
Redmi K30 Pro modelinin işlemci, RAM ve işletim sistemi gibi belli başlı teknik özellikleri Geekbench 5.1 sonuçlarıyla ortaya çıktı.
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Redmi K30 Pro Geekbench sonuçları
Xiaomi‘nin fiyat-performans oranı yüksek ürünleriyle tanınan alt markası Redmi‘nin K30 serisinin merakla beklenen yeni üyesi K30 Pro‘nun Geekbench performans testi sonuçları ortaya çıktı. Qualcomm’un yeni nesil üst seviye işlemcisi Snapdragon 865‘ten gücünü alan, 8 GB RAM‘li telefon testten; tek çekirdekte 903, çoklu çekirdekte ise 3362 skorunu almayı başarmış.
Beklendiği gibi kutusundan Android 10 işletim sistemiyle çıkacak olan cihazın Poco F2, Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro modelleri gibi yakın zamanda tanıtılması bekleniyor. Telefonun geçen yıl tanıtılan ve büyük satış rakamları yakalayan Redmi K20 Pro‘nun başarısını devam ettirecek gibi gözüküyor.