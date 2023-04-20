Teknoloji tutkunlarının favori telefonu Poco F1 tekrardan hayat buldu. Snapdragon 845 çipi ve 2018’de 300 dolara sağlam ekranıyla, çalıntı ve muhtemelen marka için bir fırlatma rampası sağladı. Poco F1, Android 8.1 tabanlı MIUI 9.6 ile piyasaya sürüldü ve daha sonra MIUI 12’ye (Android 10) yükseltildi. Akıllı telefon artık üretimde olmasa da, bir geliştirici onu Huawei’nin HarmonyOS’una taşıyarak ona yeni bir soluk getirdi.

Çinli bir geliştirici, başarılı bir şekilde Xiaomi Poco F1 akıllı telefonunu HarmonyOS ile çalıştırdı. Tam olarak HarmonyOS değil, OpenAtom Vakfı tarafından yakın zamanda piyasaya sürülen OpenHarmony 3.2 adlı taşınabilir bir sürüm.

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Çin sosyal medya platformlarında paylaşılan bir video, OpenHarmony 3.2’nin Xiaomi Poco F1 akıllı telefondaki performansına detaylı bir bakış sunuyor. Video, ana ekran, Wi-Fi bağlantısı, F-OH uygulama pazarı, cihaz bilgileri, web sayfalarını görüntülemek için tarayıcı, sanal klavye uygulaması, saat uygulaması, Tetri oyun emülatörü gibi işletim sisteminin çeşitli özelliklerini ve işlevlerini gösterir. 2048 sayı oyunu. Taşınabilir bir sürüm olmasına rağmen, Poco F1’deki OpenHarmony 3.2, herhangi bir büyük aksaklık veya gecikme olmaksızın oldukça sorunsuz çalışıyor gibi görünüyor.

Poco F1 spotted running open source HarmonyOS pic.twitter.com/InEnPKC08v — Deng Li (@MrDengLi) April 19, 2023

Bu ilginç bir başarı olsa da, risk almaya istekli olmadığınız sürece yazılımı günlük sürücünüze yüklemenizi tavsiye etmiyoruz. Herhangi bir taşınan ROM’da olduğu gibi, bazı uygulamaların arızalanmasına neden olabilecek sorunlarla ve hatalarla karşılaşma olasılığı var. Ek olarak, bazı güvenlik ve gizlilik riskleriyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Yine de denemek isterseniz, OpenHarmony’nin resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.