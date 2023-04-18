Bu ayın başlarında, güvenilir bir duyumcu Vivo‘nun yakında Çin’de Vivo X90 serisinde dördüncü bir model çıkaracağını açıkladı. Ona göre, bu cihaz Vivo X90S olarak adlandırılacak.

Ancak şimdi, başka bir sızıntı Vivo X90S’in aslında Vivo X90+ olarak adlandırılacağını iddia ediyor. Bu akıllı telefonun model numarasını, lansman zaman çizelgesini ve bazı temel özelliklerini açıkladı.

Paras Guglani’ye göre, yaklaşmakta olan Vivo X90 Plus, V2141HA model numarasını taşıyor. Cihaz Haziran ya da temmuz ayında Çin’de piyasaya sürülecek. Şimdiye kadar bu ürünün küresel kullanılabilirliği hakkında bir bilgi yok.

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Ayrıca, telefonun MediaTek Dimensity 9000 serisi bir yonga seti tarafından destekleneceğini söylüyor. Digital Chat Station tarafından daha önce yapılan sızıntıya göre, telefonun altında duyurulmamış MediaTek Dimensity 9200 Plus işlemcisi yer alacak.

Paras diğer özellikler hakkında da bilgi verdi. Telefonun 120Hz AMOLED ekrana sahip olacağını ve 12GB RAM barındıracağını belirtiyor. Son olarak, 80W hızlı şarj desteği taşıyacağını söylüyor.

Vivo X90 Plus, Vivo X90 ve Vivo X90 Pro’dan daha yukarıda konumlandırılabilir. 730 dolar fiyat etiketine sahip olabilir.

Önümüzdeki günlerde bu akıllı telefon hakkında daha fazla bilgi dört gözle bekleniyor. İdeal olarak, özelliklerini ortaya koyan sertifika web sitelerinde ortaya çıkması bekleniyor.