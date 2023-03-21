Bilmeyenler için, POCO‘nun yeni giriş seviyesi akıllı telefonu POCO C55, Şubat sonlarında Hindistan’da satışa sunuldu. Tasarımı ve fiyatına kıyasla sahip olduğu etkileyici özellikleri ile oldukça sevilen cihaz, şimdi de küresel pazar için hazırlanıyor. Söz konusu telefonun küresel pazar için üretilen modeli bugün Geekbench veritabanında ve NBTC sertifikasyon sitesinde görüntülendi.

POCO C55 Global Yakında Geliyor

Şimdiden sertifikalarını almaya başlayan yeni akıllı telefon, NBTC sertifikasyonunda 22127PC95G model numarası ile listeleniyor. Model numarasının sonundaki G harfi, cihazın küresel pazar için hazırlandığını doğruluyor. Listeleme ayrıca model numarasının POCO C55’e ait olduğunu belirtiyor. Bunun yanın sıra, telefon Geekbench veritabanında da global modelin performans sonuçlarını ve temel özelliklerini gün yüzüne çıkarıyor.

Geekbench listelemesine gelecek olursak, yeni telefon listelemeye göre, 2 + 6 çekirdek yapılandırması ve 2.0GHz tepe hızı sunan sekiz çekirdekli bir işlemciye sahip. Cihazın mevcut işlemcisi 3GB RAM ile eşleştiriliyor ve Android 12 tabanlı bir işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Bütçe dostu telefon bu özelliklerle Geekbench 5’in tek çekirdek testinde 368 puan, çok çekirdek testinde ise 1165 puan aldı. Bu sonuçlardan cihazın orijinal modelle aynı olarak MediaTek Helio G85 işlemcisini kullandığı anlaşılıyor. İşlemci modelinin aynı olması ile beraber henüz belirsizliğini koruyan diğer temel özelliklerinde ilk versiyonla aynı olması muhtemel.

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POCO C55 Özellikleri

Ekran: 6,71 inç, IPS LCD

Çözünürlük: 720 x 1650 piksel

İşlemci: Mediatek Helio G85

RAM: 4 GB / 6 GB

Ağırlık: 192 gram

Depolama Alanı: 64 GB / 128 GB

Arka Kamera: 50 MP + 0.08 MP

Ön Kamera: 5 MP

Batarya: 5000 mAh

Başlangıç Fiyat: 115 dolar