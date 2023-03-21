Bir süredir Mart ayında tanıtılacağı haberleriyle çalkalanan Redmi Note 12 Turbo’nun küresel pazardaki versiyonu olan POCO F5 hakkında yeni haberler var. Kardeşinin ardından POCO F5’in tanıtım tarihi ortaya çıktı.

POCO F5 Nisan Ayında Pazarı Sallamaya Geliyor!

POCO’nun bir sonraki amiral gemisi katili olan POCO F5’in 6 Nisan tarihinde kullanıcılarla buluşacağı söyleniyor. Daha önce sertifika belgelerinde boy gösteren cihaz, Redmi Note 12 Turbo’nun küresel pazar versiyonu olacak ve işlemcisiyle küresel pazarda bir ilke imza atacak.

Özellikleri daha önce ortaya çıkan cihazın, işlemcisiyle bir ilke imza atarak küresel pazarda Qualcomm’un geçtiğmiz günlerde tanıttığı Snapdragon 7+ Gen 2 yonga setini kullanan ilk akıllı telefon olacak. Bu yonga setini kullanan ilk akıllı telefon ise Redmi Note 12 Turbo olacak. Ancak bu cihaz Çin’e özel olacağı için POCO F5’in küresel pazardaki Snapdragon 7+ Gen 2’li ilk cihaz olacağı söylenebilir.

Qualcomm’un bu hafta başında duyurduğu yonga seti 4nm üretim sürecine dayanıyor. Saat hızları olarak amiral gemilerine oldukça yakın değerler sunan bu işlemcide, 2.91GHz’de çalışan bir ana çekirdek bulunuyor. Bu ana çekirdeğe, 2.5GHz hızında çalışan üç performans çekirdeği ve 1.8GHz’de çalışan dört verimlilik çekirdeği eşlik ediyor.

Bu yonga setinde kullanılan grafik birimi ise Adreno 725 olarak karşımıza çıkıyor. Amiral gemisi yonga setlerine tam tabiriyle taş çıkartan Snapdragon 7+ Gen 2’nin yerini aldığı Snapdragon 7 Gen 1’den yaklaşık yüzde 50 daha güçlü olduğu iddia ediliyor. Ayrıca selefine kıyasla yüzde 13 daha verimli olduğu söyleniyor.

Diğer donanım özellikleriyle de pazarın iddialı modellerinden biri olması beklenen POCO F5’in Full HD+ çözünürlüğe sahip 6.67 inç boyutlu AMOLED ekrana sahip olacağı söyleniyor. Bu ekranın 120Hz tazeleme hızı desteği ve 1400 nit parlaklık sunmasının beklendiğini de söyleyelim.

Orta-üst seviyeye yeni bir soluk getirmesi beklenen telefonun, oldukça ince ekran çerçevelerine sahip olması bekleniyor. Kamera özellikleriyle de üst seviyeye meydan okuyan telefonda üçlü kamera kurulumuna yer verileceği konuşuluyor.

Cihazda 50MP çözünürlüklü ana kameraya, 8MP çözünürlüklü ultra geniş açı kamerası ve 2MP çözünürlüklü makro sensörün eşlik etmesi bekleniyor. POCO F5’te kullanılacak kamera sensörleri ise gizemini koruyor.

12GB RAM ve 512GB’a kadar dahili depolama alanı sunacağı söylenen akıllı telefonda, 5.500 mAh boyutlu devasa bir batarya kullanılacağı düşünülüyor. Ayrıca cihazın 67W hızlı şarj desteğini de bünyesinde barındırması bekleniyor.

POCO F5 ile Redmi Note 12 Turbo’nun cihazların üzerindeki markalar dışında en büyük farkı ise kablosuz şarj noktasında olabilir. POCO’nun kendi modelinde kablosuz şarj teknolojisine yer vermeyeceği konuşuluyor. Bunun yüksek bir ihtimal olduğu söylenebilir. Zira POCO henüz kablosuz şarj teknolojisini destekleyen bir model tanıtmış değil.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce POCO F5 amiral gemilerini üzecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!