POCO X8 Pro ve POCO X8 Pro Max, orta-üst segmentte konumlanan iki güçlü model olarak dikkat çekiyor. Her iki cihaz da benzer tasarım dili ve teknik altyapıyı paylaşsa da, ekran boyutu, performans ve batarya gibi alanlarda belirgin farklar sunuyor. Bu karşılaştırmada POCO X8 Pro ve X8 Pro Max arasındaki temel farklara daha yakından bakıyoruz.

Tasarım tarafında POCO X8 Pro daha kompakt bir yapı sunarken, X8 Pro Max daha büyük ve ağır bir gövdeyle geliyor. 6.59 inç ekran boyutuna sahip X8 Pro, tek elde kullanım açısından daha avantajlı. Buna karşılık 6.83 inç ekranlı X8 Pro Max, geniş ekran deneyimini önceliklendiren kullanıcıları hedefliyor. Her iki modelde de metal kasa ve IP68 sertifikası bulunması, dayanıklılık açısından benzer bir seviyeye işaret ediyor.

Ekran özellikleri tarafında iki cihaz da oldukça benzer. AMOLED panel, 1.5K çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 3500 nit parlaklık gibi değerler her iki modelde de yer alıyor. HDR10+ ve Dolby Vision desteği de korunmuş durumda. Bu noktada X8 Pro Max yalnızca daha büyük ekranıyla ayrışıyor, teknik kalite anlamında belirgin bir fark bulunmuyor.

Performans tarafında ise X8 Pro Max daha güçlü bir konumda. POCO X8 Pro’da yer alan Dimensity 8500 Ultra işlemci günlük kullanım ve oyun performansı için yeterli bir yapı sunarken, X8 Pro Max’teki Dimensity 9500s daha üst segment bir deneyim vadediyor. Grafik tarafında da daha güçlü bir GPU tercih edilmiş olması, özellikle uzun süreli kullanımda avantaj sağlayabilir.

Kamera tarafında iki model de benzer bir kurulumla geliyor. 50 megapiksel ana kamera, OIS desteği ve 4K video kayıt gibi özellikler her iki cihazda da mevcut. Ancak X8 Pro Max’te kullanılan sensörün daha güncel olması, özellikle düşük ışık performansında fark yaratabilecek bir detay olarak öne çıkıyor. Ön kamera ve ultra geniş açı tarafında ise büyük bir farklılık bulunmuyor.

Batarya ve fiyat tarafı ise iki cihaz arasındaki en net ayrımı oluşturuyor. POCO X8 Pro 6500 mAh batarya ile gelirken, X8 Pro Max 8500 mAh kapasite sunuyor. Bu fark doğrudan kullanım süresine yansıyor. Her iki modelde de 100W hızlı şarj desteği bulunuyor. Fiyat tarafında ise X8 Pro daha erişilebilir bir seviyede konumlanırken, X8 Pro Max daha yüksek donanımıyla birlikte daha pahalı bir alternatif olarak öne çıkıyor.

