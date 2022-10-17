Hatırlarsanız ki bu yılın Haziran ayında Xiaomi, POCO C40 cihazını küresel pazar için piyasaya sürdü. MySmartPrice’a göre, POCO Asya ülkeleri başta olmak üzere çeşitli yerlerde POCO C40’ı piyasaya sürmemiş olsa da, şimdi yinelenen bir model olan POCO C50’yi tanıtmaya hazırlanıyor. Bu hafta POCO C50, Google Play’de desteklenen cihazlar listesinde görüntülendi. Yeni canavarın model numarası 220733SPI ve kod adı “snow” olarak tanımlandı. Google Play listesinden anlayacağımız üzere POCO’nun yeni telefonu yakında raflarda olacak.

POCO C50 İçin Beklenen Özellikler

Aynı model numarası daha önce bazı IMEI veritabanlarında da görülmüştü. Model kodu açısından POCO C50, Redmi A1+’ın yeniden markalanmış bir versiyonu olabilir. Cihazların kod adlarının benzemesi bu teoriyi doğrular nitelikte.

Redmi A1+, 6,52 inç HD+ damla çentik tasarımlı bir ekran kullanıyor. Buna ek olarak, ekran 60Hz yenileme hızı ve 20:9 en boy oranı sunuyor. Cihaz bir MediaTek Helio A22 işlemci tarafından desteklenmekte. Android 12 Go Edition sistemi ile kutudan çıkan ürün 10W şarjı destekleyen dahili bir 5000 mAh bataryaya sahip. Akıllı telefon yeşil ve mavi olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle geliyor. Redmi A1+ ayrıca iki arka kameraya ev sahipliği yapıyor. Arka tarafta kameralar ile birlikte bir LED flaş da mevcut. Cihazın diğer ayrıntılı özelliklerini sizin için listeledik.

Redmi A1+ özellikleri

6,52 inç (1600 x 720 piksel) HD+ 20:9 en boy oranlı ekran, 400 nit parlaklık, çizilmeye dayanıklı cam 6,52 inç (1600 x 720 piksel) HD+ 20:9 en boy oranlı ekran, 400 nit parlaklık, çizilmeye dayanıklı cam

IMG PowerVR GE sınıfı GPU’lu 2GHz Dört Çekirdekli MediaTek Helio A22 12nm işlemci

2GB / 3GB LPDDR4X RAM, 32GB eMMC 5.1 dahili depolama, microSD ile 512GB’a kadar genişletilebilir bellek

Android 12 Go Sürümü

Çift SIM (nano + nano + microSD)

LED Flaşlı 8MP arka kamera, f/2.0 diyafram, derinlik sensörü

5 MP ön kamera, f/2.2 diyafram

Sıçramaya dayanıklı (P2i kaplama)

Arkaya monte parmak izi tarayıcı

3,5 mm ses jakı, Üstten portlu hoparlör, FM Radyo

Boyutlar: 164.9x 76.75x 9.09mm ve Ağırlık: 192g

Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS + GLONASS

10W şarjlı 5000mAh pil

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