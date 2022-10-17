Bu videoda POCO X4 GT’nin içerisindeki MediaTek Dimensity 8100 işlemcisinin ne kadar performanslı olduğuna göz atıyoruz. Sentetik test sonuçlarının neler olduğuna, stres testinde ne kadar süre geçirdiğine ve test olurken ısınma durumunu da gözlemliyoruz. Ayrıca PUBG Mobile’da Akıcı-90fps ve HDR-Aşırı ayarında, e-Football’da Yüksek-60fps olarak oyun oynadık En sonunda da %100 ile başladığımız testlere %83 seviyesinde son verdik.

Peki sizce POCO X4 GT performans yönünde nasıl bir telefon? Beklentileri karşılayacak bir performansı var mı? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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