Huawei, akıllı saat segmentindeki iddiasını daha da güçlendiriyor. Şirket, yeni nesil akıllı saat serisi Huawei Watch GT 6‘yı ve gelişmiş versiyonu Huawei Watch GT 6 Pro‘yu küresel pazarda kullanıcıların beğenisine sundu. Huawei’nin yeni amiral gemisi akıllı saatleri, hem spor tutkunlarına hem de şık ve fonksiyonel bir aksesuar arayanlara hitap ediyor. Seri, farklı boyut ve kasa seçenekleriyle her zevke uygun modeller sunarak geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmayı hedefliyor. Huawei’nin bu hamlesi, akıllı saat pazarındaki rekabeti daha da kızıştıracağa benziyor.

Huawei Watch GT 6 Serisi Neler Sunuyor?

Huawei’nin yeni akıllı saat serisi, estetik ve dayanıklılığı bir araya getiren bir tasarıma sahip. Huawei Watch GT 6, 41 mm ve 46 mm boyutlarında iki farklı kasa seçeneğiyle gelirken, Huawei Watch GT 6 Pro ise sadece 46 mm boyutunda sunuluyor.

GT 5 serisinin keskin çizgilerini koruyan seri, daha rafine ve zarif bir görünüme sahip. 41 mm’lik model yuvarlak bir kasaya sahipken, 46 mm’lik versiyonlar sekizgen bir çerçeve ile daha sportif bir duruş sergiliyor. Küçük modelde 1,32 inç, büyük modelde ise 1,47 inç büyüklüğünde AMOLED ekran paneli kullanılıyor. Huawei Watch GT 6 Pro, selefine göre daha parlak bir ekranla geliyor.

Bu model, 3.000 nite kadar parlaklık sunan ekranının yanı sıra safir kristal cam ve havacılık sınıfı titanyum alaşımlı kasasıyla hem hafif hem de üst düzey dayanıklılık vadediyor. IP69 ve 6 ATM su geçirmezlik sertifikalarıyla da her türlü zorlu koşula dayanıklı olduğu belirtiliyor. Bu özellikler, Huawei Watch GT 6 serisini üst düzey bir akıllı saat haline getiriyor.

Huawei Watch GT 6 serisinin en büyük yeniliği, pil performansında görülüyor. Enerji yoğunluğu %37 oranında artırılan yüksek silikonlu piller sayesinde, serinin pil ömrü önceki nesillere göre neredeyse iki katına çıkmış durumda.

46 mm’lik model normal kullanımda 12 güne, güç tasarrufu modunda ise 21 güne kadar dayanabiliyor.

41 mm’lik Huawei Watch GT 6 modeli de standart kullanımda 7 gün, güç tasarrufu modunda ise 14 güne kadar pil ömrü sunarak kullanıcıları memnun ediyor. Ayrıca EKG, SpO2 ve uyku takibi gibi pek çok sağlık özelliği de mevcut. Bisiklet tutkunları için eklenen sanal bisiklet sürme özelliği de serinin spor odaklı yeteneklerini pekiştiriyor.

Huawei Watch GT 6 Serisi Teknik Özellikler

Boyut ve Ekran: 41 mm (1,32″ AMOLED) ve 46 mm (1,47″ AMOLED) seçenekleri.

41 mm (1,32″ AMOLED) ve 46 mm (1,47″ AMOLED) seçenekleri. Tasarım: Huawei Watch GT 6 Pro modelinde havacılık sınıfı titanyum alaşımlı kasa ve safir kristal cam.

modelinde havacılık sınıfı titanyum alaşımlı kasa ve safir kristal cam. Parlaklık: Huawei Watch GT 6 Pro modelinde 3.000 nite kadar tepe parlaklık.

modelinde 3.000 nite kadar tepe parlaklık. Dayanıklılık: IP69 ve 6 ATM su geçirmezlik sertifikaları.

ve su geçirmezlik sertifikaları. Pil Ömrü: 46 mm modelde 12 güne kadar normal kullanım, 21 güne kadar güç tasarrufu modu. 41 mm modelde 7 güne kadar normal kullanım, 14 güne kadar güç tasarrufu modu.

46 mm modelde 12 güne kadar normal kullanım, 21 güne kadar güç tasarrufu modu. 41 mm modelde 7 güne kadar normal kullanım, 14 güne kadar güç tasarrufu modu. Sağlık Takibi: EKG , kalp atış hızı , SpO2 ve uyku takibi gibi gelişmiş özellikler.

, , ve uyku takibi gibi gelişmiş özellikler. Spor Modları: Özellikle bisikletçiler için eklenen sanal bisiklet sürme özelliği.

Huawei Watch GT 6 Serisi Fiyatı Ne Kadar?

Huawei, Huawei Watch GT 6 serisi için rekabetçi bir fiyatlandırma stratejisi belirlemiş durumda. Huawei Watch GT 6‘nın 41 mm ve 46 mm versiyonları 229,99 £’dan başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, fiyatlar kayış seçeneklerine ve Outdoor Edition gibi özel modellere göre değişiklik gösteriyor. Huawei Watch GT 6 Pro‘nun fiyatı ise 329,99 £ olarak belirlendi. İlk alıcılara özel olarak 30 £ indirim ve sınırlı bir süre için ücretsiz kayış hediye edilmesi gibi cazip kampanyalar da duyuruldu. Bu fiyatlandırma, Huawei Watch GT 6‘yı rakipleri karşısında güçlü bir konuma taşıyor.

Siz Huawei Watch GT 6 hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.